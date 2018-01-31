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Общество

Начался прием заявок на участие в национальной кинопремии «Ак илбирс»

В Кыргызстане начали принимать заявки на участие в конкурсе на национальную кинопремию «Ак илбирс». Об этом сообщили в Союзе кинематографистов КР.

Национальная кинопремия «Ак илбирс» — ежегодная церемония награждения лучших специалистов кинематографии по итогам ушедшего года.

Претендовать на премию могут любые фильмы любого жанра, произведенные в стране в 2017 году. Статуэтками отметят лучшие фильм, сценарий, режиссера, оператора, художника, монтажера, композитора, звукорежиссера, актеров за мужскую и женскую роли, анимационную и документальную ленты — всего 18 номинаций. Одну из премий вручат за выдающийся вклад в развитие национального кинематографа.

Заявки принимают до 1 марта.
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