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Общество

Аэропорты «Талас» и «Нарын» готовы открыть для регулярных рейсов

Аэропорты «Талас» и «Нарын» готовы открыть для регулярных рейсов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава дирекции инфраструктурного развития ОАО «МАМ» Абдималик Бусурманкулов.

«К сожалению, в настоящее время в Талас и Нарын регулярные рейсы не выполняются, но наши аэропорты готовы. Если авиакомпании изъявят желание выполнять регулярные полеты по этим маршрутам, мы готовы туда вложить средства и открыть гавани. Мы содержим необходимый штат сотрудников и все объекты инфраструктуры держим в рабочем состоянии», — сказал он.

«Всего мы управляем 11 аэропортами, в том числе: «Манас», «Ош», «Иссык-Куль», «Каракол», «Баткен», «Исфана», «Джалал-Абад», «Кербен», «Талас», «Нарын», «Казарман». На регулярной основе выполняются полеты в Джалал-Абад, Баткен, Исфану, Ош, аэропорт «Манас». В аэропорт «Иссык-Куль» есть регулярные полеты в летний туристический сезон, в «Каракол» выполняются чартерные рейсы на время турсезона. В другие аэропорты также есть чартерные рейсы при наличии заказов», — добавил Абдималик Бусурманкулов.
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