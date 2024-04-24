Домогательства к ученицам в Нарыне. Правозащитница просит создать комиссию

Директор ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова просит создать комиссию по изучению обращений девушек о домогательствах преподавателя английского языка в Нарыне. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Правозащитница обратилась к омбудсмену.

«Несмотря на то что преподаватель умер, само описание инцидента требует задокументировать показания заявителей в целях дачи оценки масштаба предполагаемого насилия для предотвращения в последующем подобных видов преступлений в отношении детей», — отметила Назгуль Турдубекова.

Она подчеркнула, что работу комиссии необходимо организовать в Бишкеке с участием независимых экспертов.

«На это есть причины объективного характера: город Нарын не большой, сложно обеспечить конфиденциальность и исключить конфликт интересов. В структуре правоохранительных органов (следователей) Нарына нет сотрудников-женщин, которые могли бы взять интервью у заявительниц, нет психологов для оценки степени вреда психическому здоровью детей. Инцидент требует разбирательства в правовом поле, чтобы исключить негативные последствия как для самих предполагаемых пострадавших лиц, так и для их родственников и близких», — добавила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка».

Напомним, 15 апреля стало известно, что в Нарыне повесился учитель английского языка. Он подозревался в домогательствах к ученицам. На странице nasi_liunet в Instagram были опубликованы истории пострадавших несовершеннолетних девочек. Автор поста требовала привлечь педагога к ответственности.