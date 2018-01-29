В Индии мужчину убил аппарат МРТ

В Мумбаи мужчину насмерть «засосал» магнитно-резонансный томограф. Об этом сообщило РИА «Новости».

Отмечается, что погибший — 32-летний Раджеш Мару — зашел в кабинет МРТ с металлическим кислородным баллоном. Из-за сильного магнитного поля сканера мужчину «засосало» внутрь включенного аппарата. Томограф отключили и достали из него Мару, однако через десять минут он умер в реанимации.

Родственники погибшего обвинили персонал медучреждения в халатности: по их словам, Мару сказали, что аппарат выключен, и разрешили ему войти в кабинет.

«Когда мы заметили, что в кабинет МРТ нельзя заходить с металлическими предметами, сотрудник заверил, что это безопасно, и они постоянно так делают. Доктор и техник ему не возразили», — заявил представитель семьи.

В полиции сообщили, что против врача и его ассистентов возбуждены уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».