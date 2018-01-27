В информационную систему Таможенной службы совершено незаконное проникновение

Факт несанкционированного проникновения в информационную систему Государственной таможенной службы выявили оперативники. Генпрокуратура возбудила четыре уголовных дела по факту.

По версии следствия, это сделано умышленно и в целях уклонения от уплаты таможенных платежей.

Дела возбуждены по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Служебный подлог», «Уклонение от уплаты таможенных платежей» и «Контрабанда» УК КР.

По данным Генпрокуратуры, с августа по октябрь 2017 года сотрудники ГТС незаконно использовали логины и пароли коллег из структурных подразделений ГТС и совершали таможенные процедуры.