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Общество

В информационную систему Таможенной службы совершено незаконное проникновение

Факт несанкционированного проникновения в информационную систему Государственной таможенной службы выявили оперативники. Генпрокуратура возбудила четыре уголовных дела по факту.

По версии следствия, это сделано умышленно и в целях уклонения от уплаты таможенных платежей.

Дела возбуждены по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Служебный подлог», «Уклонение от уплаты таможенных платежей» и «Контрабанда» УК КР.

По данным Генпрокуратуры, с августа по октябрь 2017 года сотрудники ГТС незаконно использовали логины и пароли коллег из структурных подразделений ГТС и совершали таможенные процедуры.

В результате ЕАЭС причинен материальный ущерб, по предварительным данным, на сумму более 143 миллионов сомов.

По данным ГП КР,  они произвели таможенные процедуры «транзит» и «экспорт» в Единой автоматизированной информационной системе ГТС в отношении деклараций на товары, следовавшие из Беларуси и стран Европы в Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. При этом указанные товары фактически не прибывали на территорию Кыргызстана. Соответственно, не вывозились и за ее пределы.
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