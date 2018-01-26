В Кыргызстане уменьшилось количество инцидентов на границах

В 2017 году в Кыргызстане зафиксировали 14 пограничных инцидентов — на шесть меньше, чем годом ранее. Об этом ИА «24.kg» сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ ГПС.

Как отмечается, на кыргызско-таджикском участке зафиксировали 10 инцидентов, на кыргызско-узбекском — четыре.

«Перед нами стоят сложные задачи: в рамках интеграции Кыргызстана в ЕАЭС предстоит практическая реализация Дорожной карты, в которой обозначен комплекс мероприятий по укреплению госграницы — выставлению новых подразделений, их оснащению современным оборудованием и техникой, обустройство пунктов пропуска по международным стандартам. Выполнение этих задач позволит нам адекватно реагировать на новые вызовы и угрозы и обеспечить пограничную безопасность как республики, так и всей Центральной Азии», — заявил глава ГПС КР Уларбек Шаршеев.