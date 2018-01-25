Аскарбек Шадиев: В Кыргызстане угля и мазута хватит до конца зимы

Угля и мазута хватит до конца зимы, не будет и перебоев с подачей электроэнергии. Об этом заявил сегодня первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев на заседании республиканского штаба по прохождению осенне-зимнего периода.

По его словам, несмотря на аномальную зиму, все предприятия готовы работать в штатном режиме. «Тепло и свет будут поступать непрерывно. Во всех регионах организованы угольные базы. Мы в 2011-2012 годах пережили такую холодную зиму», — отметил первый вице-премьер-министр.

На заседании сообщили, что в Нарыне 12 из 16 угольных шахт работают непрыравно. На некотрых из них за обстановкой следит милиция.