16:57
-9
USD 69.34
EUR 84.89
RUB 1.22
Общество

Троих кыргызстанцев судят в России за убийство. Еще двое в розыске

В городе Березники Пермского края России в суд поступило уголовное дело, по которому проходят трое граждан Кыргызстана. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Как отмечается, в августе 2016 года группа березниковских рабочих отмечала на турбазе День строителя. Во время застолья у одного из них возник конфликт с жителем Кыргызстана, проходившим мимо. После между двумя компаниями завязалась потасовка, переросшая в драку. В результате зачинщик драки от побоев скончался на месте.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбудили уголовное дело.

Следствие установило всех участников преступления. Основными подозреваемыми по уголовному делу признаны пять человек — все они граждане Кыргызстана. Двое из них находятся в розыске. Уголовное дело в отношении них выделили в отдельное уголовное производство.
Ссылка:
просмотров: 693
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-депутат избежал наказания. Прокуратура не нашла состава преступления
Суд отправил сотрудников клуба «Гараж» в СИЗО
Сегодня в рубрике «Официально»
ГСИН: Срок отбытия наказания члену ОПГ Самарбеку Жолдошеву сократил суд
Экс-директора спортивной школы в Караколе восстановили. Спортсмены против
Адвокаты Омурбека Текебаева обжалуют решение суда по иску к Абдилю Сегизбаеву
Юрист рассказал, кто подставил таксиста, обвиняемого в торговле наркотиками
Мать таксиста, подозреваемого в наркоторговле, просит защиты у президента
Дело о подрыве прокурорской машины. Подсудимого госпитализировали
Члена ОПГ Жумагулова к досрочному освобождению представил начальник колонии
Популярные новости
На&nbsp;митинге в&nbsp;центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли На митинге в центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли
Письмо с&nbsp;зоны. Омурбека Текебаева стыдят и&nbsp;призывают быть мужчиной Письмо с зоны. Омурбека Текебаева стыдят и призывают быть мужчиной
Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на&nbsp;самом деле Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на самом деле
Реакция ГУОБДД на&nbsp;сообщения в&nbsp;WhatsApp. Мы&nbsp;проверили, как это работает Реакция ГУОБДД на сообщения в WhatsApp. Мы проверили, как это работает
Бизнес
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом
Будь всегда на&nbsp;связи с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;MegaCom Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom
Впервые в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; карта World Elite Mastercard Впервые в Кыргызстане — карта World Elite Mastercard
Получи бесплатные минуты и&nbsp;Интернет от&nbsp;MegaCom! Получи бесплатные минуты и Интернет от MegaCom!