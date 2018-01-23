Троих кыргызстанцев судят в России за убийство. Еще двое в розыске

В городе Березники Пермского края России в суд поступило уголовное дело, по которому проходят трое граждан Кыргызстана. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Как отмечается, в августе 2016 года группа березниковских рабочих отмечала на турбазе День строителя. Во время застолья у одного из них возник конфликт с жителем Кыргызстана, проходившим мимо. После между двумя компаниями завязалась потасовка, переросшая в драку. В результате зачинщик драки от побоев скончался на месте.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбудили уголовное дело.

Следствие установило всех участников преступления. Основными подозреваемыми по уголовному делу признаны пять человек — все они граждане Кыргызстана. Двое из них находятся в розыске. Уголовное дело в отношении них выделили в отдельное уголовное производство.