Фальшивые сомы. Что с ними делать, чтобы не попасть в тюрьму

Уровень фальшивомонетничества в Кыргызстане оценивается как минимальный. Но подделки, хоть и редко, встречаются. В Национальном банке Кыргызстана ИА «24.kg» рассказали, как обнаружить фальшивку и куда с ней потом идти.

1 Какие купюры подделывают чаще всего? Наиболее подделываемыми банкнотами национальной валюты являются средние и высокие номиналы.



Однако нельзя сказать, что количество подделок носит угрожающий характер и они наносят серьезный урон экономике страны. Доля обнаруживаемых фальшивых банкнот в год не превышает 0,00003 процента от общей суммы денег в обращении.

2 Как понять, что сомы фальшивые? Как правило, отличительными признаками поддельных банкнот являются:



- нечеткость изображений;

- отсутствие рельефа в области надписей и портрета;

- плохое качество водяного знака или его отсутствие;

- отсутствие защитной нити;

- отсутствие скрытого изображения цифрового номинала в прямоугольнике, расположенном в правом нижнем углу банкноты.

3 Что делать, если мне кажется, что купюра фальшивая? Достаточно сравнить сомнительную банкноту с настоящей, в подлинности которой вы не сомневаетесь. Но не стоит доверять наличию только одного признака, необходимо проверить как минимум 3-4 известных вам защитных признака подлинности банкнот.

4 Если есть подозрение, что купюра фальшивая, куда с ней идти? Ее необходимо передать в ближайший следственный отдел ГСБЭП или в Национальный банк, где специалисты проведут экспертизу подлинности банкноты.

5 А когда это можно сделать? Прием на экспертизу сомнительных банкнот и монет национальной валюты производится Национальным банком каждый день с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00. Плата за проведение экспертизы не взимается. Срок экспертизы — не более пяти рабочих дней.

6 Какая ответственность предусмотрена за подделку денег? В соответствии со статьей 198 Уголовного кодекса изготовление, хранение или сбыт поддельных банкнот наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества.



Те же деяния, совершенные в крупном размере и группой лиц, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

7 Что будет с человеком, который принес фальшивые деньги в Нацбанк? Его арестуют? Если банкнота поддельная, то она передается в ГСБЭП для проведения следственно-разыскных мероприятий.



Вопрос о том, привлекать ли человека к ответственности, входит в компетенцию ГСБЭП. Они будут проводить расследование. Им и решать, как поступить. Им же придется доказывать, что вы не фальшивомонетчик и купюра попала к вам случайно.

8 Нужно ли будет писать какое-то заявление? При сдаче сомнительной банкноты в Национальный банк на экспертизу заполняется заявление, в котором необходимо указать данные заявителя, а также обстоятельства обнаружения сомнительной банкноты.