Фальшивые сомы. Что с ними делать, чтобы не попасть в тюрьму

Уровень фальшивомонетничества в Кыргызстане оценивается как минимальный. Но подделки, хоть и редко, встречаются. В Национальном банке Кыргызстана ИА «24.kg» рассказали, как обнаружить фальшивку и куда с ней потом идти.
Какие купюры подделывают чаще всего?
Наиболее подделываемыми банкнотами национальной валюты являются средние и высокие номиналы.
Однако нельзя сказать, что количество подделок носит угрожающий характер и они наносят серьезный урон экономике страны. Доля обнаруживаемых фальшивых банкнот в год не превышает 0,00003 процента от общей суммы денег в обращении.
Как понять, что сомы фальшивые?
Как правило, отличительными признаками поддельных банкнот являются:
- нечеткость изображений;
- отсутствие рельефа в области надписей и портрета;
- плохое качество водяного знака или его отсутствие;
- отсутствие защитной нити;
- отсутствие скрытого изображения цифрового номинала в прямоугольнике, расположенном в правом нижнем углу банкноты.
Что делать, если мне кажется, что купюра фальшивая?
Достаточно сравнить сомнительную банкноту с настоящей, в подлинности которой вы не сомневаетесь. Но не стоит доверять наличию только одного признака, необходимо проверить как минимум 3-4 известных вам защитных признака подлинности банкнот.
Если есть подозрение, что купюра фальшивая, куда с ней идти?
Ее необходимо передать в ближайший следственный отдел ГСБЭП или в Национальный банк, где специалисты проведут экспертизу подлинности банкноты.
А когда это можно сделать?
Прием на экспертизу сомнительных банкнот и монет национальной валюты производится Национальным банком каждый день с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00. Плата за проведение экспертизы не взимается. Срок экспертизы — не более пяти рабочих дней.
Какая ответственность предусмотрена за подделку денег?
В соответствии со статьей 198 Уголовного кодекса изготовление, хранение или сбыт поддельных банкнот наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества.
Те же деяния, совершенные в крупном размере и группой лиц, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.
Что будет с человеком, который принес фальшивые деньги в Нацбанк? Его арестуют?
Если банкнота поддельная, то она передается в ГСБЭП для проведения следственно-разыскных мероприятий.
Вопрос о том, привлекать ли человека к ответственности, входит в компетенцию ГСБЭП. Они будут проводить расследование. Им и решать, как поступить. Им же придется доказывать, что вы не фальшивомонетчик и купюра попала к вам случайно.
Нужно ли будет писать какое-то заявление?
При сдаче сомнительной банкноты в Национальный банк на экспертизу заполняется заявление, в котором необходимо указать данные заявителя, а также обстоятельства обнаружения сомнительной банкноты.
А фальшивые деньги на настоящие поменяют?
В соответствии с нормативными документами Национального банка, поддельные банкноты не обмениваются. Они подлежат обязательной передаче в ГСБЭП для проведения следственно-разыскных мероприятий.