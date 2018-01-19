Чтобы знали! Ыманалы Саркулов рассказал о правилах эвакуации транспорта

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Ыманалы Саркулов на пресс-конференции «Реформы МВД — о деятельности новой дорожной службы» рассказал о правилах принудительной эвакуации транспортных средств.

По его словам, введен новый дорожный знак «Эвакуация». И эвакуировать транспортные средства, припаркованные в неположенном месте, будут только там, где установлен этот знак.

«Если транспортное средство при эвакуации будет повреждено, возмещать ущерб будет страховая компания «Аю-Гарант», с которой эвакуирующая компания заключила договор. Ущерб будет возмещен вне зависимости от того, застраховано поврежденное авто или нет, потому что виновник — эвакуирующая компания», — рассказал Ыманалы Саркулов.

Сумма выкупа эвакуированной машины со штрафстоянки, по его данным, не будет превышать 1,35 тысячи сомов. Кроме этого, нарушителю нужно будет уплатить штраф в 1 тысячу сомов.