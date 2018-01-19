22:39
+1
USD 69.44
EUR 84.74
RUB 1.22
Общество

Чтобы знали! Ыманалы Саркулов рассказал о правилах эвакуации транспорта

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Ыманалы Саркулов на пресс-конференции «Реформы МВД — о деятельности новой дорожной службы» рассказал о правилах принудительной эвакуации транспортных средств.

По его словам, введен новый дорожный знак «Эвакуация». И эвакуировать транспортные средства, припаркованные в неположенном месте, будут только там, где установлен этот знак.

«Если транспортное средство при эвакуации будет повреждено, возмещать ущерб будет страховая компания «Аю-Гарант», с которой эвакуирующая компания заключила договор. Ущерб будет возмещен вне зависимости от того, застраховано поврежденное авто или нет, потому что виновник — эвакуирующая компания», — рассказал Ыманалы Саркулов.

Сумма выкупа эвакуированной машины со штрафстоянки, по его данным, не будет превышать 1,35 тысячи сомов. Кроме этого, нарушителю нужно будет уплатить штраф в 1 тысячу сомов.
Ссылка:
просмотров: 1358
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане законодательно запрещено публиковать видео с сотрудниками ГУОБДД
В 2017 году зарегистрировано 8 ДТП с участием сотрудников Патрульной милиции
На 383 миллиона сомов пополнился бюджет от штрафов нарушителей ПДД в 2017 году
Хозяина сгоревшего кафе «Осьминог» в селе Бостери взяли под охрану
Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту Узбекистана
Пять дней работы WhatsApp ГУОБДД: 500 сообщений, проверка связи и смайлики
На трассе Астана — Караганда в ДТП погиб кыргызстанец
Смог в Бишкеке. Экологи предлагают изменить правила дорожного движения
Пострадавший в Москве кыргызстанец находится в коме
Никто никого не «грузил». Драка в Караколе произошла из-за лыжной палки
Популярные новости
Тилла Халлей живет в&nbsp;Таласе полтора года, но&nbsp;ее&nbsp;все равно считают туристкой Тилла Халлей живет в Таласе полтора года, но ее все равно считают туристкой
Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на&nbsp;самом деле Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на самом деле
Письмо с&nbsp;зоны. Омурбека Текебаева стыдят и&nbsp;призывают быть мужчиной Письмо с зоны. Омурбека Текебаева стыдят и призывают быть мужчиной
Чиновники проверили очистку улиц Бишкека от&nbsp;льда. Сидя в&nbsp;автобусе Чиновники проверили очистку улиц Бишкека от льда. Сидя в автобусе
Бизнес
Получи бесплатные минуты и&nbsp;Интернет от&nbsp;MegaCom! Получи бесплатные минуты и Интернет от MegaCom!
Не&nbsp;пропустите! Акции и&nbsp;бонусы в&nbsp;магазинах O!Store Не пропустите! Акции и бонусы в магазинах O!Store
MegaCom получил лицензию на&nbsp;первом частотном аукционе ГАС MegaCom получил лицензию на первом частотном аукционе ГАС
MegaPay: Измени жизнь к&nbsp;лучшему MegaPay: Измени жизнь к лучшему