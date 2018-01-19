14:23
+1
USD 69.44
EUR 84.74
RUB 1.22
Общество

В 2017 году зарегистрировано 8 ДТП с участием сотрудников Патрульной милиции

В 2017 году в Кыргызстане с участием сотрудников Управления патрульной милиции произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил на пресс-конференции «Реформы в МВД — о деятельности новой дорожной службы» заместитель начальника Главного управления по обеспечению дорожной безопасности Ыманалы Саркулов.

В трех случаях пострадавшие обратились в больницу. В пяти из них причинен ущерб транспортному средству.

По словам Ыманалы Саркулова, все эти сотрудники понесли административную ответственность.
Ссылка:
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
Чтобы знали! Ыманалы Саркулов рассказал о правилах эвакуации транспорта
На 383 миллиона сомов пополнился бюджет от штрафов нарушителей ПДД в 2017 году
Хозяина сгоревшего кафе «Осьминог» в селе Бостери взяли под охрану
Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту Узбекистана
Пять дней работы WhatsApp ГУОБДД: 500 сообщений, проверка связи и смайлики
На трассе Астана — Караганда в ДТП погиб кыргызстанец
Пострадавший в Москве кыргызстанец находится в коме
Никто никого не «грузил». Драка в Караколе произошла из-за лыжной палки
Наличие вторых жен у депутатов Жогорку Кенеша проверит МВД
В Джалал-Абаде семье погибшего в ДТП милиционера оказали материальную помощь
Популярные новости
Тилла Халлей живет в&nbsp;Таласе полтора года, но&nbsp;ее&nbsp;все равно считают туристкой Тилла Халлей живет в Таласе полтора года, но ее все равно считают туристкой
Чиновники проверили очистку улиц Бишкека от&nbsp;льда. Сидя в&nbsp;автобусе Чиновники проверили очистку улиц Бишкека от льда. Сидя в автобусе
Конфликт в&nbsp;VIP-городке &laquo;Ала-Арча&raquo;. Келдибеков и&nbsp;Кулов прокомментировали инцидент Конфликт в VIP-городке «Ала-Арча». Келдибеков и Кулов прокомментировали инцидент
Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на&nbsp;самом деле Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на самом деле
Бизнес
Получи бесплатные минуты и&nbsp;Интернет от&nbsp;MegaCom! Получи бесплатные минуты и Интернет от MegaCom!
Не&nbsp;пропустите! Акции и&nbsp;бонусы в&nbsp;магазинах O!Store Не пропустите! Акции и бонусы в магазинах O!Store
MegaCom получил лицензию на&nbsp;первом частотном аукционе ГАС MegaCom получил лицензию на первом частотном аукционе ГАС
MegaPay: Измени жизнь к&nbsp;лучшему MegaPay: Измени жизнь к лучшему