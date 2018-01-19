В 2017 году зарегистрировано 8 ДТП с участием сотрудников Патрульной милиции

В 2017 году в Кыргызстане с участием сотрудников Управления патрульной милиции произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил на пресс-конференции «Реформы в МВД — о деятельности новой дорожной службы» заместитель начальника Главного управления по обеспечению дорожной безопасности Ыманалы Саркулов.

В трех случаях пострадавшие обратились в больницу. В пяти из них причинен ущерб транспортному средству.

По словам Ыманалы Саркулова, все эти сотрудники понесли административную ответственность.