Афиша на выходные: 20-21 января

Театры

20 января. Трагикомедия «Дон Жуан»

Дон Жуан не простой обольститель и сластолюбец. Он освобождает себя от всех условностей и условий, подчиняясь лишь своим искренним чувствам — непостоянным, как волны, ветер, стихия... Наша жизнь не просто химия, биологический процесс. Это в первую очередь жизнь души.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

20 января. Опера «Князь Игорь»

Зрителей также ждет вечер памяти выдающегося режиссера, заслуженного деятеля культуры Киргизской ССР Кубанычбека Арзиева, посвященный 80-летию со дня его рождения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

21 января. Комедия «Безумный день, или Женитьба...»

Театр «Аз Арт» приглашает зрителей на спектакль по старому доброму водевилю «Аз и Ферт» русского драматурга XIX века П.Федорова.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

21 января. Балет «Лебединое озеро»

В основе сюжета — сказка, повествующая о любви принца Зигфрида и девушки-лебедя Одетты, заколдованной злым волшебником. Зигфрид уверен в силе и неизменности своего чувства: он освободит Одетту от власти чародея.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Концерты, фестивали

20 января. Вечер электронной музыки resonance

Вас ждет световое шоу, отличная музыка от известных в городе диджеев и специально приглашенного гостя из Москвы.

«Асанбай-центр», 23.00-5.00.

Выставки, ярмарки

22 декабря — 22 января. Выставка «Зимнее настроение»

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

«Галерея М», 9.00-19.00.

19 января — 4 февраля. Выставка Виктора Сырнева «Моя одиссея Шелкового пути»

Виктор Сырнев — художник-ювелир, народный художник КР, академик Российской академии художеств. Он представит часть своей коллекции.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 11.00-17.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

20 января. Мастер-класс «Картина маслом за 4 часа»

Давно мечтаете написать свою картину, хотите прикоснуться к тайнам творческого процесса, получить вдохновение на дальнейшие самостоятельные эксперименты в искусстве? Приходите на мастер-класс. В стоимость входят все материалы. Регистрация по телефону 0500052055.

Кофейня Sierra (ТЦ «Таш-Рабат»), 15.00.

20 января. Тренинг «Жить как цельная личность»

Данияр Аманалиев поделится своим взглядом на смысл жизни, счастье, осознанность, заданные нам сценарии и их взаимосвязь с бизнесом.

оlolohaus, 11.00.

20 января. Занятие по кундалини-йоге для укрепления нервной системы

Нервная система постоянно находится в «крайних» положениях из-за нашей насыщенной на события жизни. Это приводит к ее истощению. Чтобы избежать проблем со здоровьем, надо уделять внимание профилактике. Нервная система обладает значительной пластичностью и податливостью к тренировке.

АУЦА, 10.00.

20 января. Танцевальные мастер-классы

Студия приглашает детей и взрослых на уроки от профессионалов из России: балет (классический танец), модерн для детей и афроджаз для взрослых. Количество мест ограниченно. Время узнавайте по телефонам: 0777341041, 0553803203.

Студия балета Anna Pavlova.

20 января. Тренинг для подростков и родителей: четыре самые острые темы

В подростковом периоде много проблем. В этом месяце психологи и участники рассмотрят самые острые из них. На этой неделе тема «Компьютерные игры: зависимый или будущий гений?». Запись по телефону 0558461010.

Адрес: улица Элебаева, 91/1, 16.00.

20-21 января. Бесплатные курсы для женщин

Конгресс женщин Кыргызстана приглашает на бесплатные курсы по следующим направлениям: бизнес-планирование, госрегулирование бизнеса, ораторское мастерство и основы компьютерной грамотности. Регистрация и расписание — по телефону 0559023044.

Республиканская библиотека для детей и юношества имени К.Баялинова, 9.00, 11.00, 13.00.

21 января. Вечер игр

Будут «Мафия», «Крокодил», «Уно», «Монополия» и игра со стаканчиками. Регистрация по телефону 0708171717.

Feel Good Center, 17.00.

Кино

18-20 января. Показ фильмов международного фестиваля Future Shorts

Future Shorts — это крупнейший в мире фестиваль короткометражного кино и анимации. Фестивальные показы проходят более чем в 17 странах мира четырежды в год. В подборку вошли пять короткометражных фильмов, созданных режиссерами Франции, Нидерландов, Венгрии, Португалии.

«Асанбай-центр», 19.30.

20 января. Показ фильма «Несломленный»

История Луиса Замперини, ставшего в 1936 году на Олимпиаде в Берлине самым молодым участником сборной США по легкой атлетике. Он не завоевал никаких медалей. Победу Луису прочили на Олимпиаде 1940 года в Токио, но Игры отменили. Спортсмен все же попал в Японию, но уже совершенно в другом качестве — за штурвалом бомбардировщика. Японцы сбили его самолет, а самого Замперини взяли в плен, где его избивали и угрожали обезглавить, но так и не сумели сломить. Регистрация по телефону 0702521883.

Feel Good Center, 18.00.

Для детей

20 января. Мастер-классы по хендмейду

Дети научатся мастерству рукоделия — создавать красоту «из ничего», с пользой проводя время. На этой неделе они поработают с папье-маше. Регистрация по телефону 0702521883.

Feel Good Center, 14.00.

20 января. Сказка «Морозко»

«Морозко» — новогодняя сказка о доброй девочке Настеньке и ее ленивой сестре Федукле. Настеньке помогут добрые лесные жители — Старушка-лесовушка и Медведь, а Дедушка Мороз наградит ее дорогими подарками за смелость и доброту. Интерактивный спектакль, наполненный искрометным юмором и замечательной игрой актеров.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

21 января. Интерактивная сказка «Маша, Айпери и мыльные пузыри»

Это сказка об открытости, дружбе и межнациональном взаимоуважении. Герои не только сами будут учить кыргызский язык, но и помогут в этом детям.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

21 января. Кулинарный мастер-класс «День Мексики»

Детки познакомятся со знаменитой кесадильей и чимичангой.

Кулинарная студия Orange, 11.00, 13.00.

21 января. Мастер-класс по приготовлению хинкали

Хинкали — визитная карточка грузинской кухни. Сегодня их готовят повсюду.

Ресторан Niko, 14.00.

21 января. Мастер-класс «Снегири с помпонами»

После мастер-класса детей ждут кукольный театр и чаепитие. Запись по телефону 0555827028.

Cave Coffee, 16.00.