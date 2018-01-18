Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на самом деле

До 31 декабря 2017 года у кыргызстанцев была возможность получить биометрический паспорт бесплатно. В новом, наступившем 2018 году за «умную» ID-карту необходимо, как и раньше, платить. Однако ее стоимость определили не сразу. Вы возмутитесь, когда узнаете, какие расходы заложили в стоимость паспорта.

Завысили? Снизим

Перед началом выдачи паспортов на платной основе Государственная регистрационная служба объявила, что стоить он будет 320 сомов, что на 110 сомов дешевле паспортов старого образца.

ИА «24.kg» запросило у чиновников ГРС калькуляцию новой цены, ведь в нее не должны включать стоимость бланков, которые получены на грантовой основе. Однако рассказать, из чего сложилась такая сумма, в службе не смогли — дескать, калькуляция еще не завершилась, цифра предварительная. После подсчетов она может увеличиться или уменьшиться на 5-10 сомов.

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Этим озаботилось Государственное агентство антимонопольного регулирования, которое и должно утверждать окончательную цену. За несколько дней до Нового года в ГРС еще не могли определиться и сложить два и два.

Как рассказал ИА «24.kg» заместитель руководителя Госантимонополии Кенешбай Тайлаков, они настаивают на снижении стоимости паспорта. Но ГРС тянула с представлением конкректных цифр.

Новые цены все же успели озвучить до конца 2017 года. Да, цифры стали ниже. Но все ли так радужно, как кажется на первый взгляд?

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Стоимость услуг получения электронных паспортов в обычном режиме впервые получающим составляет 290 сомов. Во столько же обойдется обмен старого или пришедшего в негодность документа.

Услуги при смене имени, фамилии или национальности составят 320 сомов.

За три часа ID-карту можно получить за 4 тысячи сомов, за 2 рабочих дня — за 1 тысячу 760 сомов, за 4 дня — за 1 тысячу 420 сомов, за 8 дней — за 1 тысячу 140 сомов.

До начала бесплатной кампании по обмену старой ID-карты на новую биометрическую (до 1 мая 2017 года) стоимость получения ID-карты образца 2004 года в обычном режиме составляла 530 сомов.

Ошибочка вышла?

Все приведенные цифры официально предоставлены ГРС. А теперь детально разберемся со «снижением».

В первой информации говорилось, что ID-карта будет стоить 320 сомов, что на 110 сомов дешевле паспорта старого образца. Следовательно, ID-карта старого образца стоила 430 сомов.

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Во втором ответе с уточненными данными, почему-то фигурирует цена в 530 сомов. То ли в ГРС проблемы с математикой, то ли они сами запутались в подсчетах, то ли судорожно пытаются откорректировать калькуляцию, чтобы скрыть заложенные в стоимость паспорта расходы службы. Или опять проверяют бдительность граждан, намеренно допуская ошибки?

Простите, но речь не о частной лавочке, которая может устанавливать какие угодно цены, а о государственном ведомстве, выдающем официальные документы. Ошибок и просчетов здесь быть не должно.

ИА «24.kg» вновь обратилось в ГРС, чтобы получить динамику роста или снижения стоимости ID-карт за последние пять лет. Эту информацию не предоставили, как и калькуляцию.

Пресс-секретарь службы Мелис Эржигитов заявил: «Когда хотим, тогда и вышлем». Не помогло обращение и к главе ведомства Дастану Догоеву. Он хоть и распорядился предоставить информацию, но теперь пресс-служба затребовала официальный запрос.

Мы бы и рады его направить, но сказать об этом следовало еще при первом обращении, а не тянуть три недели с ответом, а после вспомнить о запросе.

Вопрос стоимости паспортов для ГРС явно неудобный...

За что мы платим

В распоряжение ИА «24.kg» попала та самая калькуляция персонификации, которую мы надеялись получить в ГРС официально. Расходы на изготовление ID-карты и загранпаспортов разделены на прямые и косвенные.

Персонификация паспорта обойдется в 260 сомов, еще 30 сомов набегает за оплату банковской комиссии и пошлины.

Прямые расходы состоят из переменных и операционных расходов Государственного центра персонификации.

В переменные заложены зарплаты операторов, отчисления в Социальный фонд, рассылка sms-уведомления о готовности паспорта, конверты.

На одну ID-карту приходится 9,44 сома переменных расходов.

Операционные расходы ГЦП также состоят из зарплаты сотрудников, отчислений в Соцфонд, услуг охраны, связи, счетов за электричество, командировочных. Кроме того, включены расходы по списанию товарно-материальных ценностей, амортизации операционной системы, закупка ГСМ, хозяйственных товаров, сырья и материалов.

Эти расходы в стоимости одного паспорта составляют 90,08 сома.

Интереснее выглядят косвенные расходы, куда заложили представительские траты, зарплату, амортизацию, покупку топлива, расходы по оплате услуг. Каких именно — не указано. Также в стоимости паспорта расходы на содержание нового ЦОН в Сокулуке, который еще даже не открылся.

В стоимость ID-карты заложено 103,42 сома косвенных расходов.

Примечательно, что общие прямые расходы составляют 4,3 миллиона сомов, а косвенные — 12,5 миллиона сомов. В каждом паспорте 12 процентов НДС и 20 процентов рентабельности, которые бы покрыли часть косвенных расходов.

Если исключить из стоимости ID-карты косвенные расходы, то с учетом налогов и рентабельности он будет стоить чуть больше 120 сомов.

Любой предприниматель скажет, что с точки зрения бизнеса в ГРС поступили верно, заложив все и даже больше. Но выдача паспорта является государственной обязанностью, и не чиновники ли хлопали в ладоши, радостно заявляя, что теперь Кыргызстан не будет зависеть от частника? Или государство решило само зарабатывать на гражданах?