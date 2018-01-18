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Общество

В Сузаке ограбили женщину, угрожая игрушечным пистолетом

В Сузакском районе Джалал-Абадской области ограбили дом. Мужчины угрожали хозяйке игрушечным пистолетом. Об этом сообщило УВД области.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратилась 47-летняя жительница района. Она сообщила, что 13 января примерно в 2.00 четверо неизвестных в масках проникли в ее дом и, угрожая пистолетом, связали ее скотчем и потребовали деньги и драгоценности.

«Женщина рассказала, что пистолет у злоумышленников был игрушечным. Она попросила ворвавшихся в дом не трогать детей и сама отдала деньги и драгоценности. По факту возбудили уголовное дело по статье «Разбой». В ходе оперативно-следственных мероприятий милиционеры задержали четырех уроженцев Сузакского района. Задержанные водворены в ИВС», — сообщили в УВД.
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