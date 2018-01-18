Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 18 января ясно и без осадков. Температура опустится до −11...-2 градусов. День увеличился до 9 часов 28 минут: восход Солнца в 8.28, заход в 17.56.

Отключение газа

Голубого топлива нет в жилмассивах «Красный Строитель», «Керамическая», в селе Нижняя Ала-Арча, в районах, ограниченных улицами Андижанской, Логвиненко, Первомайской, Зеленой, Колхозной, Киргизской, Белинского, Коллективной, переулками Аульным, Аул, Новосельским, МЧК.

Памятные даты

Иностранец впервые возглавил ЦУМ

18 января 1999 года на внеочередном общем собрании акционеров итальянец Джорджио Фиаккони избран президентом ОАО «ЦУМ «Айчурек». Он стал первым иностранцем, возглавившим ЦУМ. Он был также почетным консулом Италии в Кыргызстане.

Крещенский сочельник

Это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне, или Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых.

В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

Греческое слово, переданное на славянский язык, а затем и на русский словом «крещение», более точно следует переводить словом «погружение».

Иоанново Крещение было, по сути, очистительным омовением. Христианское же крещение понимается как взятие на себя креста.

В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. Во дворах храмов тянутся длинные очереди за святой водой.

Если человек по серьезным причинам не может пойти на службу или живет в тысяче километров от ближайшей церкви, он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую ночь, хотя святой такую воду считать нельзя.

Считается, что святая вода не портится, поэтому ставить в холодильник ее не надо. Православные хранят ее в Красном углу, рядом с иконами. Категорически возбраняется, забирая святую воду или принимая ее, ссориться, ругаться, допускать неблагочестивые поступки или мысли.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «Зимнее настроение».

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

— В кинотеатрах предлагают на выбор несколько премьер: триллер «Погружение», ужасы «Астрал-4: последний ключ» и «Форма воды», драму «Темные времена» и комедию «Приключения Паддингтона-2».





— В 18.00 в ololohaus состоится бизнес-солонка: учредитель KaktusMedia Дина Маслова.

Дина Маслова — учредитель и главный редактор интернет-издания KaktusMedia, экс-президент Центральноазиатского фестиваля рекламы Red Jolbors Fest. Она выступает с докладами на медиасеминарах для журналистов из стран СНГ.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова дадут сказку для взрослых «Лучший всадник короля».

В некотором королевстве только что победоносно закончена война. Главную атаку в решающем сражении возглавил некий отважный смельчак по имени Сильвестр, в одиночку поскакав на врага и воодушевив солдат. И на торжественной церемонии по случаю великой победы он должен предстать перед королем, государственной элитой, послами и журналистами. Однако оказывается, что на самом деле никакого храбреца-героя нет.

— В 18.30 в ololo art studio — книжный четверг.

Начните год с трех увлекательных книг: «Мое открытие Америки» Владимира Маяковского, «Одноэтажная Америка» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, «Одноэтажная Америка» Владимира Познера, Брайана Канна и Ивана Урганта.

— в 19.30 в «Асанбай центре» покажут фильмы международного фестиваля Future Shorts.

Future Shorts — это крупнейший в мире фестиваль короткометражного кино и анимации. Фестивальные показы проходят более чем в 17 странах мира четырежды в год. В подборку вошли пять короткометражных фильмов, созданных режиссерами Франции, Нидерландов, Венгрии, Португалии.

— В 21.00 в арт-кафе Chicken Star пройдет вечер танго.

Каждый четверг вы сможете насладиться танцем, а также получить мастер-класс от профессионала.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.30, отель «Достук» — экспертная встреча: Казахстан и Кыргызстан обсудят совместную Стратегическую программу действий управления водными ресурсами бассейнов рек Чу и Талас;

— 10.00, Национальная академия наук КР — круглый стол «У истоков образования в Кыргызстане: деятельность Базаркула Даниярова», посвященный 120-летию со дня рождения выдающегося просветителя;

— 11.00, ИА «24.kg» — пресс-конференция «Новый перинатальный центр: строительство без правил, или Как выиграть тендер, не имея лицензии»;

— 11.00, у памятника блокадникам в парке имени Даира Асанова — митинг-реквием, посвященный прорыву блокады Ленинграда.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.