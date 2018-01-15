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Общество

В Туркменистане началась охота на гадалок

С января в Ашхабаде и регионах Туркменистана полиция начала задерживать и штрафовать гадалок, или, как их называет местное население, палчи. Об этом сообщила газета «Хроника Туркменистана».

По ее данным, задержанных привозят в полицейские участки, где составляют протоколы, обвиняя в административном нарушении и выписывают штраф в 100 манатов ($28,5 по государственному курсу, или около $10 по курсу черного рынка).

Палчи — колдуны, занимающиеся гаданием, наведением порчи, любовными приворотами и прочей магией. Подобные оккультные услуги весьма популярны в Туркменистане. В отдельных случаях этим занимаются даже священнослужители.

Причина внезапной активности полиции в том, что, как сообщил источник издания из чиновничьих кругов, силовым ведомствам поручили «пополнять бюджет любой ценой».

Этим источник объясняет участившиеся случаи штрафования автовладельцев по любому поводу или требования пересдачи экзаменов на получение водительских прав для женщин.

Сейчас дорожная полиция останавливает даже служебные машины с государственными номерами и требует предоставить путевой лист с указанием фамилий пассажиров-сотрудников данной структуры. Если такового у водителя не оказывается, то выписывается штраф.
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