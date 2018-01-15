Чубак ажи Жалилов передумал судиться с депутатами парламента

Экс-муфтий Чубак ажи Жалилов пока не намерен судиться с депутатами парламента и правозащитниками. Об этом ИА «24.kg» сообщил его адвокат Акин Токтоналиев.

Он опроверг опубликованную на некоторых сайтах информацию о том, что экс-муфтий подает иск к депутатам Жогорку Кенеша Аиде Касымалиевой и Эльвире Сурабалдиевой, директору «Кылым шамы» Азизе Абдирасуловой и руководителю кризисного центра «Сезим» Бубусаре Рыскуловой. По его словам, журналисты взяли комментарий, который появился еще в прошлом году.

«О судебном иске в защиту чести и достоинства ажи мы говорили в декабре. Тогда было много неточной информации и вмешательства в личную жизнь Жалилова. Теперь мы ждем решения ГУВД Бишкека о двоеженстве и пока не намерены подавать в суд», — заявил адвокат.

Защита экс-муфтия ждет от ГУВД решения только относительно его публичного признания в двоеженстве, так как, по его словам, второго заявления, якобы написанного женой Жалилова, нет.

Мы не верим, что в ГУВД есть такое заявление. Гульнур Жалилова сейчас дома. Живет с мужем. Акин Токтоналиев

Напомним, в конце ноября в социальной сети появилось видео, где Чубак ажи Жалилов публично признался в совершении уголовного преступления, а именно в том, что взял себе вторую жену.

Тогда Правозащитный центр «Кылым шамы» подал заявление в Бишкекскую городскую прокуратуру с просьбой дать оценку признанию бывшего главы Духовного управления мусульман Кыргызстана. Правозащитника поддержали депутаты парламента Аида Касымалиева и Эльвира Сурабалдиева.

Позже стало известно, что жена бышего муфтия Гульнур Жалилова обратилась в кризисный центр «Сезим». Женщина сообщила, что супруг угрожает ей и детям убийством. Ее заявление пока проверяют.