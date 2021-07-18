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Власть

Я обязан делиться богатством. Камчыбек Ташиев построил в родном селе мечеть

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев построил мечеть в своем родном селе Барпы Джалал-Абадской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг Откурбек Рахманов.

Руководитель спецслужбы КР принял участие в открытии мечети, которую назвали в честь бывшего главы Духовного управления мусульман Кыргызстана Чубака ажы Жалилова, скончавшегося в июле 2020 года от коронавируса.

Камчыбек Ташиев рассказал, что мечеть строили два года.

«Завтра снова скажут, откуда Ташиев взял деньги и построил это. Сегодня свидетельствую перед богом — я всю жизнь зарабатываю честным трудом. Буду и дальше так жить. Я обязан делиться всем богатством, что даровал мне бог», — заявил он.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/201523/
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