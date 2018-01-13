Центры обслуживания населения в Караколе и Сокулуке заработают в новом формате. Об этом сообщила Государственная регистрационная служба КР.
В действующем ЦОН Каракола сделают ремонт и редизайн интерьера. Площадь увеличится с 90 квадратных метров до 200. Появятся зал ожидания и электронная очередь.
В первом квартале планируется запуск ЦОН в новом формате в Караколе и Сокулуке. Граждане смогут получить любые регистрационные услуги по паспортной системе и ЗАГС по принципу единого окна.
ЦОН в Сокулуке переедет в новое помещение площадью 320 квадратных метров с соответствующей инфраструктурой. Это позволит гражданам как можно быстрее и проще получать услуги.