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Общество

Центры обслуживания населения в Караколе и Сокулуке заработают в новом формате

Центры обслуживания населения в Караколе и Сокулуке заработают в новом формате. Об этом сообщила Государственная регистрационная служба КР.

В первом квартале планируется запуск ЦОН в новом формате в Караколе и Сокулуке. Граждане смогут получить любые регистрационные услуги по паспортной системе и ЗАГС по принципу единого окна.

В действующем ЦОН Каракола сделают ремонт и редизайн интерьера. Площадь увеличится с 90 квадратных метров до 200. Появятся зал ожидания и электронная очередь.

ЦОН в Сокулуке переедет в новое помещение площадью 320 квадратных метров с соответствующей инфраструктурой. Это позволит гражданам как можно быстрее и проще получать услуги.
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