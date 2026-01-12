После отмены платы за обслуживание блюда в кафе подорожали на 20 процентов

В Кыргызстане после отмены платы за обслуживание блюда в некоторых кафе подорожали на 20 процентов. Об этом сообщает Госантимонополия.

В ведомстве напомнили, что такой сбор действовал в основном в Бишкеке и Оше. Он варьировался от 5 до 15 процентов.

«По всем вопросам нарушения прав потребителей можно обращаться в Госантимонополию», — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 января в ресторанах, кафе и других точках общепита Кыргызстана запрещается взимать плату за обслуживание, подачу блюд, сервировку и другие действия персонала отдельно от основной стоимости заказа.