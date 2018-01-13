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Общество

Крушение «Боинга». МВД и Генпрокуратура продолжают расследование

МВД и Генпрокуратура продолжают расследование уголовного дела о крушении «Боинга-747». Об этом сегодня сообщил первый заместитель руководителя аппарата президента Мухамметкалый Абулгазиев.

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По его словам, завершается и расследование со стороны Межгосударственного авиационного комитета (МАК). «В предварительном отчете указывается вина экипажа. Но есть разногласия между турецкими органами, которые отвечают за авиационную политику, и непосредственно производителями самолета. Поэтому расследование продолжается», — сказал Мухамметкалый Абулгазиев.

Он отметил, что работа правительственной комиссии по ликвидации последствий авиакатастрофы завершена. Всем пострадавшим оказана помощь.

Эта трагедия еще раз показала единство и дружбу народа Кыргызстана. Никто не остался равнодушным к случившемуся происшествию. Одни привозили горячее питание, другие — теплую одежду, дети делились своими игрушками, пенсионеры отдавали свои сбережения. Нужно поблагодарить наш народ за такое отношение.

Мухамметкалый Абулгазиев

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