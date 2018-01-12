Афиша на выходные: 13-14 января

Театры

13 января. Пьеса в одном действии «Человеческий голос»

Это драма женщины, оставленной своим возлюбленным, переданная в форме телефонного диалога с мужчиной. В череде эпизодов — страха и радости, боли, надежды и отчаяния — раскрываются душа героини и вся глубина ее трагедии. Это зыбкое ощущение последней любви, кризис возраста и в итоге «галактика женских чувств, жертвенность женской любви».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

14 января. Комедия «Женитьба Бальзаминова»

В основу спектакля положена вся трилогия А.Н.Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайле Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

Концерты, фестивали

13 января. Концерт Таалая Нурманбетова

В концерте участника легендарной группы «Достор» Таалая Нурманбетова примут участие Ырыскельди, Ома, Эркин Мукашев, Тынай, Тилек Токтоналиев, группы «Соленые орешки», «Аура», и многие другие.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.

13 января. Фестиваль йоги, музыки, танца и песни

Помимо танцев, йоги и песен, вас ждут индийские сладости и празднование дня урожая.

Национальная библиотека, 14.00.

13 января. Концерт-медитация

Специальный гость — ученик Радханатха Свами, лектор и один из лучших исполнителей мантр в России Тхакур Харидас (Москва).

Кафе «Экодемия», 19.00.

13-14 января. Московский цирк на воде

Зрителей ждут дрессированные животные: морские львы, питоны, крокодилы, а также голуби, кошки, увлекательное огненное шоу и шоу мыльных пузырей, разноцветные фонтаны, будут жонглеры, воздушные гимнасты и клоуны.

Кыргызский государственный цирк, 16.00.

Выставки, ярмарки

22 декабря — 22 января. Выставка «Зимнее настроение»

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

«Галерея М», 9.00-19.00.

14 января. Открытие арт-выставки

Выставку молодой автор Нурлан Дуйшобеков готовил более полугода. Приходите поддержать его и вдохновиться красотой искусства.

Кафе Chicken Star, 17.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

13 января. Семинар «В 40 жизнь только начинается?!»

Семинар проведет национальный тренер по вертикальным программам ВОЗ по охране материнства и детства, преподаватель факультета семейной медицины Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации кадров Дамира Султаналиева. Регистрация по телефону: 0555505043.

Агентство «Лаборатория успеха», 14.00.

13 января. Тренинг для подростков и родителей: 4 самых острых темы

В подростковом периоде много проблем. В этом месяце психологи и участники рассмотрят самые острые из них. На этой неделе тренеры расскажут о депрессии подростков. Запись по телефону: 0558461010.

Адрес: улица Элебаева, 91/1. 16.00.

13 января. Встреча «Как зарабатывать от $1 тысячи уже через 3 месяца?»

Основатель Mamont.kg Тахир Белосан поделится с вами секретами успешного запуска интернет-магазина. Он расскажет о том, как выбрать свою нишу, через какие платформы продавать и какие инструменты использовать, чтобы зайти на рынок с минимальными тратами и создать свою клиентскую базу. Регистрация по номеру: 0778987736.

Feel Good Center, 16.00.

13-14 января. Бесплатные курсы для женщин

Конгресс женщин Кыргызской Республики приглашает женщин пройти бесплатные курсы по следующим направлениям: бизнес-планирование, госрегулирование бизнесом, ораторское мастерство и основы компьютерной грамотности. Регистрация и расписание по телефону: 0559023044.

Республиканская библиотека для детей и юношества имени К.Баялинова, 9.00, 11.00, 13.00.

13-20 января. Семинар «Женское здоровье — залог красоты»

Женское здоровье — это очень обширное понятие, включающее в себя не только уход за телом и внешностью, но и внимательное отношение к работе внутренних органов, что в совокупности дарит прекрасной половине человечества отличное самочувствие и неувядающее обаяние. Подробности по телефону: 0555201581.

Woman Center Hissa. 10.00.

14 января. Встреча «Он и она. Все про твои отношения»

На встречу могут прийти те, кто в поисках любви, хочет замуж/жениться, кто не знает, как пережить развод, предотвратить ссоры. Будет возможность задать вопросы.

Кафе «Пьяный Lось». 11.00.

14 января. Музыкальные мини-уроки

Вы сможете проверить свои способности и выяснить, какой инструмент вам больше нравится, а также проконсультироваться с педагогом. Занятия проходят в порядке живой очереди. Подробности по телефонам: 0557206090, 0707206090.

Школа-студия Alla Breve. 12.00-17.00.

Кино

13 января. Показ фильма «Призрачная красота»

Главный герой работает в рекламном агентстве Нью-Йорка. Не так давно в его личной жизни произошла трагедия, ввергнувшая его в тяжелейшую депрессию. Коллеги пытаются помочь и разрабатывают нетрадиционный план по возвращению друга обратно на твердую почву, однако план срабатывает неожиданным образом.

Tucano Coffee. 18.30.

13 января. Показ фильма «Дурак» Юрия Быкова

Жизни 800 человек из общежития висят буквально на волоске из-за безразличия местных властей. В любую секунду здание может рухнуть. И кто бы мог подумать, что судьбы людей окажутся в руках простого сантехника. Но удастся ли ему что-то изменить и предотвратить катастрофу?

оlolohaus, 16.00.

14 января. Показ фильма «Трамвай «Желание» Элиа Казана (1951)

Далеко не юная, но все еще привлекательная Бланш Дюбуа приезжает в Новый Орлеан к беременной сестре Стелле, живущей с мужем Стэнли в местных трущобах. Бланш сообщает сестре, что разорена, ушла с работы и жить ей негде и не на что. Стэнли, воплощение естественности и грубости, сразу невзлюбил ее за пристрастие к алкоголю и неуместное кокетство.

Оlolohaus. 17.00.

Для детей

13 января. Мастер-классы по хендмейду

Дети научатся мастерству рукоделия, создавать красоту «из ничего», с пользой проводить время. На этой неделе они поработают с бисером. Регистрация по телефону: 0702521883.

Feel Good Center. 14.00.

13 января. «Кулинарное путешествие для детей «День Италии»

Дети приготовят три вида спагетти, два вида равиоли, фетучини и даже соусы по цветам флага Италии. Регистрация по телефону: 0700709855.

Кулинарная студия Orange. 14.00.

13 января. Балет для детей «Три поросенка»

Балет в двух действиях для детей «Три поросенка» композитора Светланы Кибировой по либретто казахского хореографа Минтая Тлеубаева поставлен на кыргызской сцене народным артистом КР Доктурбеком Бийсеевым.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева. 11.00.

13-14 декабря. Балет «Щелкунчик»

В работе над новогодним балетом приняли участие более 60 артистов. Над костюмами и декорациями работали талантливые кыргызские дизайнеры и архитекторы. Кроме того, для создания светового шоу в трехмерном измерении был приглашен известный лондонский графический дизайнер.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 12.30.

13-14 января. Новогоднее представление «Веселый Роджер-2, или Пиратский праздник»

Праздничное новогоднее приключение с переодеваниями, стрельбой, борьбой нанайских мальчиков и пиратской рыбой. Увлекательная сказка с первых минут заворожит юного зрителя, ведь дети часто мечтают стать отважными пиратами и отправиться на поиски несметных сокровищ в морское путешествие.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова. 11.00, 13.00.

14 января. Новогоднее сказочное представление «Чудеса под Новый год»

Театрализованное представление с Дедом Морозом, который по пути на детский праздник растерял новогодние подарки, со Снеговиком и клоунами, злыми волками и пиратами, ну и, конечно же, Снегурочкой.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева. 11.00.