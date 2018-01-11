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Общество

Биометрическую идентификацию введут на экзамене по ПДД

ГРС введет биометрическую идентификацию на экзамене для получения водительского удостоверения, сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, новая электронная система тестирования, которая использует мгновенную идентификацию на основе биометрических параметров лица, запустят 15 января.

Для допуска и прохождения тестирования курсантам потребуется пройти идентификацию по геометрии лица посредством веб-камеры, установленной на учебном оборудовании. Сличение производится в автоматизированном режиме по фотографии в паспорте курсанта.

В случае обнаружения каких-либо несоответствий тестирование будет прекращено, результаты экзамена аннулируют и водительское удостоверение не выдадут.

При этом в системе сохраняется история прохождения экзамена с фиксацией изображения лица. В случае провала курсант может ознакомиться с историей теста и обжаловать результаты.

Процесс сдачи экзаменов в республике можно наблюдать в режиме онлайн на сайте ГРС https://grs.gov.kg/ru/subord/drtsvs/webcams/.

Данные меры направлены на улучшение системы проверки курсантов на знание правил дорожного движения и искоренение процедур незаконного прохождения экзаменов. В итоге это должно повысить уровень безопасности на дорогах страны.
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