Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления, распоряжение:

- об утверждении Национальной системы и плана нумерации сетей электросвязи;

- о внесении изменений в постановления правительства;

- о мерах по реализации второго этапа госпрограммы по обеспечению безопасности;

- об освобождении Мирлана Омуралиева от должности заместителя председателя Государственного комитета информационных технологий и связи;

- о назначении Азамата Буржуева заместителем председателя Государственного комитета информационных технологий и связи;

- о назначении советника премьер-министра Кыргызской Республики на общественных началах. Подробнее

Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан указ об объявлении 2018-го Годом развития регионов. Подробнее

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