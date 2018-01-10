Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления, распоряжение:
- об утверждении Национальной системы и плана нумерации сетей электросвязи;
- о внесении изменений в постановления правительства;
- о мерах по реализации второго этапа госпрограммы по обеспечению безопасности;
- об освобождении Мирлана Омуралиева от должности заместителя председателя Государственного комитета информационных технологий и связи;
- о назначении Азамата Буржуева заместителем председателя Государственного комитета информационных технологий и связи;
- о назначении советника премьер-министра Кыргызской Республики на общественных началах. Подробнее
Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан указ об объявлении 2018-го Годом развития регионов. Подробнее
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