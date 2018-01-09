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Общество

За дискриминацию белых мужчин на Google подали в суд

Два бывших сотрудника Google Джеймс Дамор и Дэвид Гудман обратились в Верховный суд Санта-Клары в Калифорнии с иском к Google. Они обвинили компанию в дискриминации сотрудников по принципу цвета кожи и «консервативности» политических взглядов, сообщил Reuters.

Как отмечается, истцы требуют компенсацию за «необоснованное увольнение» и хотят обязать Google прекратить политику дискриминации в отношении «работников консервативных взглядов, в том числе тех, кто поддерживает президента США Дональда Трампа».

«Деймора, Гудмана и других пострадавших подвергли остракизму, ущемлению достоинства и наказанию за политическое инакомыслие, а также за грех появиться на свет белым мужского пола», — привело агентство выдержку из заявления.

В иске говорится, что корпорация устанавливает «квоты для найма на должности женщин и представителей различных меньшинств».

В Google заявили, что «с нетерпением ждут момента, когда компания сможет защититься».

Джеймса Деймора уволили из корпорации после того, как он распространил среди сотрудников записку, в которой говорилось о «биологических различиях» между мужчинами и женщинами, мешающих последним работать в технической области.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что некоторые положения записки не соответствуют принятым в фирме правилам, а уволен господин Деймор за «укрепление гендерных стереотипов».

Дэвида Гудмана уволили в декабре 2016 года после конфронтации с мусульманским коллегой на внутреннем форуме Google. Его высказывания расценили как обвинения в терроризме на основе религии. Это и послужило причиной для увольнения.

В 2017-м группа бывших и нынешних сотрудниц Google обвинила компанию в сексизме. Претензии они обосновали тем, что Google выплачивает мужчинам более высокую заработную плату, руководствуясь гендерным признаком. В руководстве корпорации заявили, что решения о зарплате принимают на основе ряда критериев, но не по гендерному признаку.
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