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Общество

Кыргызстанцы взяли «серебро» на международном фестивале снежной скульптуры

Фото «НГС. Новости». Работа кыргызстанских мастеров «Пожелания городу Новосибирску»

В Новосибирске завершился международный фестиваль снежной скульптуры. Награды получили мастера из Монголии, Кыргызстана и российского Горно-Алтайска. Об этом сообщило издание «НГС. Новости».

В фестивале, который проводится в Новосибирске 18-й раз, участвовали 15 команд из четырех стран мира. В этом году его темой выбрали историю города. Работу над произведениями скульпторы начали 4 января, и последние штрихи некоторые из участников наносили вплоть до официальной церемонии подведения итогов.

Фото «НГС. Новости». Скульптура «Начало» монгольской команды, выигравшей фестиваль

В фестивале участвовали и детские команды. Победителей среди них не выбирали — все получили почетные грамоты.

По правилам конкурса организаторы предоставляли каждому участнику снежный блок высотой 3 метра и простые инструменты для работы: скребки и лопаты. Использовать электроинструменты, краску и электроосветительные приборы для украшения запрещалось.

«НГС. Новости»
Фото «НГС. Новости». Занявшая третье место скульптура «Белая грация» (Горно-Алтайск)

Скульптуры будут стоять в Первомайском сквере Новосибирска до конца января, отметило издание.
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