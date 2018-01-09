Кыргызстанцы взяли «серебро» на международном фестивале снежной скульптуры

В Новосибирске завершился международный фестиваль снежной скульптуры. Награды получили мастера из Монголии, Кыргызстана и российского Горно-Алтайска. Об этом сообщило издание «НГС. Новости».
В фестивале, который проводится в Новосибирске 18-й раз, участвовали 15 команд из четырех стран мира. В этом году его темой выбрали историю города. Работу над произведениями скульпторы начали 4 января, и последние штрихи некоторые из участников наносили вплоть до официальной церемонии подведения итогов.
В фестивале участвовали и детские команды. Победителей среди них не выбирали — все получили почетные грамоты.
По правилам конкурса организаторы предоставляли каждому участнику снежный блок высотой
Скульптуры будут стоять в Первомайском сквере Новосибирска до конца января, отметило издание.