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Общество

В Кыргызстане суд заблокировал 159 сайтов экстремистской направленности

Генеральная прокуратура Кыргызстана внесла в суд 15 заявлений о блокировании веб-сайтов, распространяющих информацию экстремистского и террористического характера. Об этом сообщила пресс-служба ГП КР.

По результатам рассмотрения данных заявлений суд заблокировал доступ к 159 веб-сайтам и страницам.

Отметим, на основании заявления Генпрокуратуры решением Октябрьского районного суда признаны экстремистскими 27 сайтов, где размещены материалы запрещенных в Кыргызстане организаций «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Талибан», «Исламское государство». Этим сайтам заблокирован доступ для интернет-пользователей на территории КР. В ГП уточнили, что готовят дополнительные заявления о блокировке сайтов, содержащих сомнительные публикации.
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