Афиша на выходные: 6-7 января

Концерты

6 января. Live music night

Как всегда, Манас Токтобаев создаст отличную атмосферу праздника, исполнив несколько хитов. Пока не на хинди.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

6-7 января. Московский цирк на воде

Вас ждут экзотические дрессированные животные: морские львы, питоны, крокодилы, а также голуби, кошки, увлекательное огненное шоу и шоу мыльных пузырей, разноцветные фонтаны, будут жонглеры, воздушные гимнасты и клоуны. Специальные гости — Дед Мороз и Снегурочка.

Кыргызский государственный цирк, 16.00.

7 января. Концерт-сказка «Новогодние приключения KGтайки и его друзей в царстве Снежной Королевы»

Сказка для детей и их родителей с участием победителей и финалистов конкурса юных талантов «KGтай», детской вокальный группы «KGтай», а также воспитанников творческой мастерской Гульнары Тойгонбаевой.

Кыргызская национальная филармония имени Т. Сатылганова, 14.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

6 января. Мастер-класс по скандинавской ходьбе

Скандинавская ходьба — это новый динамично развивающийся фитнес, доступный каждому. Мастер-класс проведет опытный тренер Макс Прощенко. Регистрация по телефону: 0553571514.

Ботанический сад имени Э.Гареева, 9.00-12.00.

6 января. Тренинги для подростков и родителей: 4 самых острых тем

Психологи и участники в течение месяца рассмотрят самые острые проблемы подросткового периода. На этой неделе тренеры расскажут, что делать, если ребенок стал жертвой травли. Запись по телефону: 0558461010.

Адрес: улица Элебаева, 91/1, 16.00.

6-7 января. Бесплатные курсы для женщин

Конгресс женщин Кыргызской Республики приглашает женщин пройти бесплатные курсы по следующим направлениям: бизнес-планирование, госрегулирование бизнесом, ораторское мастерство и основы компьютерной грамотности. Регистрация и расписание по телефону: 0559023044.

Республиканская библиотека для детей и юношества имени К.Баялинова, 9.00, 11.00, 13.00.

Кино

6 января. Показ фильма «Матрица времени»

У старшеклассницы Саманты Кингстон было все: отличные друзья, прекрасный парень. И жизнь складывалась идеально. Но одна роковая ночь все изменила. По непонятным причинам теперь Саманта живет только во временном пространстве одного дня. Пойманной во временную ловушку девушке предстоит многое переосмыслить, выяснить, какие секреты есть у близких ей людей, и сделать так, чтобы этот день стал другим не только для нее. Регистрация по ссылке.

Feel Good Center, 18.00.

7 января. Показ фильма «Страна Оз» (2015)

Новый год в России — стихия неуправляемая и беспощадная. Именно в это волшебное время непостижимый колорит русской души проявляет себя во всей красе. Пока жители Екатеринбурга готовятся к главному национальному празднику и шинкуют оливье, Ленка Шабадинова спешит до боя курантов принять смену в киоске на улице Торфорезов. Но она даже не подозревает, что новогодняя ночь приготовила для нее свой безумный сценарий.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

Для детей

6-7 января. Музыкальные рождественские сказки

Музыкальная сказка — это возможность послушать любимое литературное произведение с музыкальным сопровождением. Музыка способна обогатить восприятие детей, создать особенные эмоции и настроение, передать чувства героев сказки.

ololohaus, 17.00.

6-7 декабря. Балет «Щелкунчик»

В работе над новогодним балетом приняли участие более 60 артистов. Над костюмами и декорациями работали талантливые кыргызские дизайнеры и архитекторы. Кроме того, для создания светового шоу в трехмерном измерении был приглашен известный лондонский графический дизайнер.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 12.30.

6-7 января. Новогоднее сказочное представление «Чудеса под Новый год»

Театрализованное представление с Дедом Морозом, который по пути на детский праздник растерял новогодние подарки, со Снеговиком и клоунами, злыми волками и пиратами, ну и, конечно же, Снегурочкой.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.

6-7 января. Сказка «Морозко»

«Морозко» — новогодняя сказка о доброй девочке Настеньке и ее ленивой сестре Федукле. Настеньке помогут добрые лесные жители: Старушка-Лесовушка и Медведь, а Дедушка Мороз наградит ее дорогими подарками за смелость и доброту. Интерактивный спектакль, наполненный искрометным юмором и замечательной игрой актеров, переносит зрителей в сказку.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 12.00.

6-7 января. Новогоднее представление «Веселый Роджер-2, или Пиратский праздник»

Праздничное новогоднее приключение с переодеваниями, стрельбой, борьбой нанайских мальчиков и пиратской рыбой. Увлекательная сказка с первых минут заворожит юного зрителя, ведь дети часто мечтают стать отважными пиратами и отправиться на поиски несметных сокровищ в морское путешествие.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00, 13.00.

6-7 января. Новогодние представления «В гостях у лесного гнома» и «Айдан келген конок»

Детей ждут хоровод вокруг елки, шоу, танцы, игры, песни, а после представления они увидят спектакль «Лесные часы» (на русском языке), «Токой сааты» (на кыргызском языке).

Государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00 и 12.00.

6 января. Мастер-класс «Игрушки из фетра»

Дети могут сделать игрушку монетницу или украшение для резинок для волос. Все необходимые материалы предоставят организаторы. Телефон для регистрации: 0559553556.

Кофейня Sierra (проспет Манаса), 14.00.

6 января. Мастер-классы по хендмейду

Дети научатся мастерству рукоделия, создавать красоту «из ничего», с пользой проводить время. Регистрация по телефону: 0702521883.

Образовательный центр Feel Good Center, 14.00.

6 января. Мастер-класс «Новогодний венок»

Дети сделают свой новогодний венок, который станет прекрасным украшением праздничного интерьера или стола. Телефон для регистрации: 0559553556.

Кофейня Sierra (проспект Манаса), 15.30.