12:45
-5
USD 68.84
EUR 82.59
RUB 1.20
Общество

В Кыргызстане предлагают ввести льготы для тех, кто переводит автомобиль на газ

В Кыргызстане предложили ввести льготы для водителей, которые переводят свой автомобиль на газ. С таким предложением выступил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Аалы Карашев.

По его словам, автомобили, работающие на газе, меньше вредят экологии. «Тем, кто переходит на газ, нужно предоставлять льготы. Это будет стимулировать других водителей», — отметил Аалы Карашев.

Кроме того, он вспомнил, что при модернизации ТЭЦ Бишкека обещали установить фильтры и снизить выбросы. «Говорили, что будет меньше смога. Но информации о фильтрах нет. Никто не информирует население, поэтому сложилось другое мнение о модернизации. Ранее смог стоял внизу, сейчас он поднимается в верхнюю часть города», — сказал депутат.
Ссылка:
просмотров: 1088
Версия для печати
Материалы по теме
В некоторых районах Бишкека два дня не будет газа
В некоторых районах Бишкека пять дней не будет газа
В некоторых районах Кыргызстана 18-22 декабря не будет газа
Генеральная прокуратура определилась с поставщиками машин на 36,2 миллиона сомов
В некоторых районах Бишкека и Чуйской области не будет газа
В некоторых районах Бишкека 12 дней не будет газа
В некоторых районах Бишкека 13-17 ноября не будет газа
В некоторых районах Кара-Балты завтра не будет газа
В ноябре кыргызстанцы будут платить за кубометр природного газа на тыйын больше
В ряде районов Бишкека отключат газ
Популярные новости
Первый выход в&nbsp;свет. Первая леди пришла на&nbsp;президентскую елку Первый выход в свет. Первая леди пришла на президентскую елку
Стоимость биометрической ID-карты в&nbsp;Кыргызстане снизили Стоимость биометрической ID-карты в Кыргызстане снизили
Самолет из&nbsp;Оша совершил аварийную посадку в&nbsp;Бишкеке Самолет из Оша совершил аварийную посадку в Бишкеке
Горнолыжные базы Кыргызстана. Во сколько обойдется зимний отдых Горнолыжные базы Кыргызстана. Во сколько обойдется зимний отдых
Бизнес
MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год
График работы отделений БТА Банка в&nbsp;праздничные дни График работы отделений БТА Банка в праздничные дни
БТА Банк поздравляет с&nbsp;наступающим Новым годом! БТА Банк поздравляет с наступающим Новым годом!
Будущее, которое наступило сегодня Будущее, которое наступило сегодня