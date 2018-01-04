В Кыргызстане предлагают ввести льготы для тех, кто переводит автомобиль на газ

В Кыргызстане предложили ввести льготы для водителей, которые переводят свой автомобиль на газ. С таким предложением выступил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Аалы Карашев.

По его словам, автомобили, работающие на газе, меньше вредят экологии. «Тем, кто переходит на газ, нужно предоставлять льготы. Это будет стимулировать других водителей», — отметил Аалы Карашев.

Кроме того, он вспомнил, что при модернизации ТЭЦ Бишкека обещали установить фильтры и снизить выбросы. «Говорили, что будет меньше смога. Но информации о фильтрах нет. Никто не информирует население, поэтому сложилось другое мнение о модернизации. Ранее смог стоял внизу, сейчас он поднимается в верхнюю часть города», — сказал депутат.