Глава Минэнерго ответил, почему у «Газторг Сервис» не отозвали лицензию

На заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике депутат Кундузбек Сулайманов поинтересовался, приняло ли Министерство энергетики меры в отношении компании «Газторг Сервис», которая в декабре 2023 года оставила жителей без отопления.

Нардеп отметил, что второй год поднимает вопрос об отзыве ее лицензии. Глава Минэнерго Таалайбек Ибраев ответил, что это возможно только через суд.

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«Провели переговоры с представителями компании и взяли с них обязательство о бесперебойной подаче газа. Госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса (ГАРТЭК) выдает лицензию, а лишить ее можно только через суд. Мы поручили ГАРТЭК разработать механизм отзыва лицензии», — сказал Таалайбек Ибраев.

Напомним, в декабре 2023-го в Бишкеке жители двух больших жилых комплексов остались без тепла из-за долгов за газ ОсОО «Газторг Сервис», которая подавала им голубое топливо.

«Газторг Сервис» говорит, что не платит из-за долгов населения. Но мы выяснили, что абоненты должны примерно 700 тысяч сомов, а сама компания — 3,7 миллиона сомов. Получается, что они просто собирали с нас деньги и не вносили ничего для оплаты за газ. Не проводили работу по взысканию задолженности с тех, кто не платит. А страдаем теперь мы», — жаловались жители многоэтажек. Компания подала газ после обращения жильцов в ГКНБ.