В селе Новопавловка три дня не будет газа: подключение новых абонентов

В селе Новопавловка 3-5 апреля запланированы производственные работы по подключению новых абонентов к газоснабжению. Об этом сообщили в «Бишкекгазе».

В связи с этим временно отключат подачу природного газа в район, ограниченный улицами Абаканской, Сарыкулакова, переулком Красноводским, улицами Алыкулова, Камчатской, проспектом Дэн Сяопина, улицами Фрунзе, Кирова, Ворошилова.

«Бишкекгаз» приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии.