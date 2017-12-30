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Общество

МЧС Кыргызстана перешло на усиленный режим работы

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана перешло на усиленный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Как отмечается, на усиленный режим перешли Главное управление гражданской защиты и пожарной безопасности, в областях и городах Бишкек и Ош, Государственный центр подготовки спасателей, служба спасения Бишкека.

Подразделениям МЧС поручено усилить контроль на дорогах республики, обеспечить готовность противопожарных и специальных спасательных автомобилей, а также их экипажей.

Как отметили в ведомстве, усиленный режим работы вводится в преддверии новогодних праздников и в связи со сложной ситуациях на горных трассах страны.

В случае бедствий или чрезвычайных происшествий они обеспечивают связь с круглосуточной Единой дежурной диспетчерской службой «112».
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