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Общество

МЧС получило 25 больших палаток на 4,7 миллиона сомов от ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ передал 25 больших палаток стоимостью более 4,7 миллиона сомов для усиления реагирования и готовности Кыргызстана к чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили в организации.

Палатки можно использовать в качестве временного места для обучения, питания или оказания медицинских услуг, временного размещения людей. 

«Есть две версии палаток: для теплых и холодных погодных условий. Размеры палаток составляют 72 квадратных метра и 42 квадратных метра. Кроме того, ЮНИСЕФ передал специальный брезент, который можно использовать в качестве напольного покрытия, а также санитарное оборудование, используемое во время чрезвычайных ситуаций», — сообщили в организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285274/
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