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Семеро кыргызстанцев застряли на трассе на северо-западе Казахстана

Семеро кыргызстанцев застряли на трассе на северо-западе Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, 8 февраля граждане КР попали в метель в селе Кара-Бутак Ак-Тобинского района Казахстана. Вчера с ними связались сотрудники МЧС. Кыргызстанцы сообщили, что ситуация улучшилась, дорога открыта с помощью техники, и они продолжили свой путь в Россию.

Ведомство продолжает работу, чтобы установить, есть ли еще граждане КР на этом маршруте.

«По информации центра кризисного управления МЧС РК, 8 февраля в Актюбинской области резко изменилась погода, из-за урагана на трассе Самара — Шымкент была метель, и маршрут был закрыт в обе стороны. По предварительным данным, на дороге находится около 1 тысячи транспортных средств», — отметили в МЧС.

В средних школах № 3 и № 5 в Хромтау открылись обогревательные пункты, а граждане, оказавшиеся в дороге, были обеспечены питанием и размещены там. Также на 852-м километре автодороги размещены посты и организованы зоны утепления.

«Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики связывается с МЧС Республики Казахстан и получает информацию с места», — подчеркнули в ведомстве.

К 20.00 9 февраля дорога из села Кара-Бутак в город Хромтау в Казахстане была открыта для легковых авто, на трассе было припарковано несколько грузовиков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286428/
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