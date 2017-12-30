13:13
0
USD 68.96
EUR 82.52
RUB 1.20
Общество

На КПП «Торугарт-автодорожный» заработала Единая система учета внешней миграции

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с деятельностью контрольно-пропускного пункта «Торугарт-автодорожный» на кыргызско-китайской государственной границе и поручил ускорить его ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

Как отмечается, премьер-министр ознакомился с работой пунктов транспортного контроля, фитосанитарной безопасности, санитарно-карантинного контроля и пункта ветеринарной безопасности.

Председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев сообщил, что на КПП в тестовом режиме запущена Единая система учета внешней миграции.

Глава правительства отметил необходимость внедрения данной системы на всех контрольно-пропускных пунктах страны.

Премьер-министр Сапар Исаков осмотрел новое здание КПП «Торугарт», которое построила китайская сторона в рамках грантовой помощи.

На сегодня все строительные работы завершены. Здание включает административные помещения, столовую и общежитие.

Председатель Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов отметил, что модернизированный КПП «Торугарт-автодорожный» полностью соответствует стандартам ЕАЭС и позволит создать комфортные условия для пересечения кыргызско-китайской государственной границы.
Ссылка:
просмотров: 492
Версия для печати
Материалы по теме
Как в Китае делают праздничные фонари
Кыргызско-китайская граница временно закрыта
Договор о границе подписан. Переговоры в узком составе завершены
Тревожные границы Кыргызстана. Что изменилось в 2017 году
Самый большой в Азии паром класса люкс совершил первое плавание
«Электронный нотариус» позволит искоренить сомнительные сделки
Вертолеты для санавиации намерен приобрести Кыргызстан
Каким будет 2018 год для Кыргызстана. Прогноз политологов
Узбекистанцы стоят в очереди на границе за дешевыми казахстанскими продуктами
Головокружительная канатная переправа через китайскую реку Цзиньшацзян
Популярные новости
Журналист ОТРК пришел на&nbsp;елку в&nbsp;костюме нациста. Кыргызстанцы в&nbsp;шоке Журналист ОТРК пришел на елку в костюме нациста. Кыргызстанцы в шоке
Кыргызский &laquo;вор в&nbsp;законе&raquo; Камчы Кольбаев попал под санкции США Кыргызский «вор в законе» Камчы Кольбаев попал под санкции США
Первый выход в свет. Первая леди пришла на президентскую елку Первый выход в свет. Первая леди пришла на президентскую елку
Илим Карыпбеков о&nbsp;нацистской форме: Телеведущего попросили сыграть фашиста Илим Карыпбеков о нацистской форме: Телеведущего попросили сыграть фашиста
Бизнес
БТА Банк поздравляет с&nbsp;наступающим Новым годом! БТА Банк поздравляет с наступающим Новым годом!
Будущее, которое наступило сегодня Будущее, которое наступило сегодня
7&nbsp;достижений 2017 года 7 достижений 2017 года
Специалисты MegaCom провели мастер-класс по&nbsp;рекламе для студентов Специалисты MegaCom провели мастер-класс по рекламе для студентов