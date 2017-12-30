На КПП «Торугарт-автодорожный» заработала Единая система учета внешней миграции

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с деятельностью контрольно-пропускного пункта «Торугарт-автодорожный» на кыргызско-китайской государственной границе и поручил ускорить его ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

Как отмечается, премьер-министр ознакомился с работой пунктов транспортного контроля, фитосанитарной безопасности, санитарно-карантинного контроля и пункта ветеринарной безопасности.

Председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев сообщил, что на КПП в тестовом режиме запущена Единая система учета внешней миграции.

Глава правительства отметил необходимость внедрения данной системы на всех контрольно-пропускных пунктах страны.

Премьер-министр Сапар Исаков осмотрел новое здание КПП «Торугарт», которое построила китайская сторона в рамках грантовой помощи.

На сегодня все строительные работы завершены. Здание включает административные помещения, столовую и общежитие.

Председатель Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов отметил, что модернизированный КПП «Торугарт-автодорожный» полностью соответствует стандартам ЕАЭС и позволит создать комфортные условия для пересечения кыргызско-китайской государственной границы.