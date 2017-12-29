Премьера первой детской комедии, снятой в Кыргызстане, состоится в январе

С 4 января на большие экраны выходит комедия «Айыл кемп» от сценаристов кинокартин «Биртууганчик», «В поисках мамы».

«Айыл кемп» — первая детская кинокомедия. Фильм рассказывает о городских избалованных детях, которых родители отправляют в лагерь в село. Но ни родители, ни дети не догадываются, что лагерь — это простой захудалый дом в селе, без условий, связи, горячей воды и каких-либо городских благ.

Главные роли исполняют Женишбек Майрамбек уулу (режиссер фильма), Эркин Нурбаев, Эмил Эсеналиев, Болот Тентимышов, Шайыр Касымалиева.