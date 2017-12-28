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Общество

В Кыргызстане растет число ВИЧ-инфицированных среди несовершеннолетних

В Кыргызстане растет число подростков, инфицированных ВИЧ. Об этом на рабочей встрече «Роль общественных советов в мониторинге безопасности образовательной среды в школах»  сказала член ОС Министерства здравоохранения Бактыгуль Жумакулова.

По ее словам, на ноябрь 2017 года в Кыргызстане среди несовершеннолетних было зарегистрировано более 27 случаев заражения ВИЧ половым путем. «Кроме них, еще есть случаи в Ошской области, когда маленькие дети, попавшие в Ноокатскую, Кара-Суйскую районные больницы, были заражены ВИЧ через шприцы, сейчас они уже подростки», — отметила она.
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