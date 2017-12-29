Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В последнюю пятницу этого года, 29 декабря, в Бишкеке без осадков и солнечно. Воздух прогреется от −4 до +5 градусов. День увеличился до 9 часов 3 минут: восход Солнца в 8.32, заход — в 17.35.

Хорошая новость

Памятные даты

Родился Ишенбай Мансуров

29 декабря 1936 года в селе Орто-Орюкты Иссык-Кульского района родился поэт, прозаик Ишенбай Мансуров. С 1961 года — редактор, заместитель главного редактора комитета Гостелерадио Киргизской ССР.

С 1974 года работал заведующим отделом в издательстве «Кыргызстан», с 1976 года — литсотрудником в редакции журнала «Ала-Too».

Первый поэтический сборник «Керимсел» («Суховей») издан в 1961 году. Вторая книга — сборник рассказов «Кош бучур» («Деревья распускают почки») издан в 1971 году.

Умер в 1988 году.

Родилась Клара Юсупжанова

В 1940 году в селе Кара-Суу Нарынской области на свет появилась актриса, режиссер Клара Юсупжанова. Окончила Ташкентский театрально-художественный институт имени А.Н. Островского, высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве.

Дебют в кино состоялся, когда Клара училась на третьем курсе театрального института.

До этого она окончила во Фрунзе медицинское училище, год работала фельдшером, одновременно занимаясь в вечерней школе.

Еще тогда она участвовала в художественной самодеятельности и мечтала стать режиссером. После окончания института ей предлагали поступить в труппу кыргызского театра, она попросила направить ее на киностудию.

На съемочной площадке фильма «Первый учитель» работала в группе ассистентом режиссера и снималась в небольшой роли — девушки Бурмы.

С 1971 года — режиссер кинохроники студии «Кыргызфильм». Готовила выпуски киножурнала «Советская Киргизия», сняла документальные фильмы «Ошские ткачихи» (1973), «Здравствуй, джайлоо» (1977), «Кумыс» (1978).

Фото из Интернета. Кадр из фильма «Зной»

Заслуженный деятель культуры Кыргызстана. Сыграла роли в 13 фильмах. Среди них «Зной» (1962), получила за него Диплом за лучший актерский дебют на МКФ республик Средней Азии и Казахстана (Душанбе, 1963).

Ушла из жизни 22 июля 2006 года.

Умерла Алиман Джангорозова

В 1993 году в возрасте 78 лет умерла актриса театра и кино Алиман Джангорозова.

Актриса Кыргызского драматического театра, одновременно работала в организованном ею театре в городе Узгене. За 42 года сыграла более 160 театральных ролей. В кино снималась с 1961-го.

Исхаку Раззакову присвоено звание Героя Кыргызской Республики

Случилось это 29 декабря 2010 года. Звание Героя Кыргызской Республики государственному деятелю Киргизской ССР Исхаку Раззакову присвоено за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана, а также учитывая, что его заслуги не оценили в свое время.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» проходит выставка «Зимнее настроение».

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

— В студии балета «Антре» пройдет мастер-класс современной хореографии.

Мастер-класс современного танца Софьи Олиной — выпускницы балетмейстерского факультета Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой, лауреата международных конкурсов.

Она поделится своим опытом, где принципы модерна и контемпорари переплетаются с канонами классического танца. Такое взаимодействие дает возможность найти новый язык, новое видение музыки.

— В 15.00 в «Асанбай-центре» пройдет детская елка 3D Mapping.

Вас ждут:

— шоу-представление;

— интерактивные игры;

— артисты, спецэффекты;

— любимые герои из мультфильмов;

— Дед Мороз и Снегурочка;

— сувениры в подарок.

Вход 700 сомов.

— В 18.30 в «Столица KG» начнется новогодняя вечеринка знакомств.

Вас ожидают яркие впечатления, интересные приключения, зажигательные танцы и шоу-представление, конкурсы, призы и подарки. Welcome Drink в подарок.

«Приходите в маске. Ее также можно будет приобрести на входе. Дресс-код: Black and Red (красное и черное)», — сообщили организаторы.

— В 20.30 в арт-кафе Studio247 новогодний вечер Мистер Оскара.

«Мы не знаем, будет ли в программе песенка Деда Мороза и Снегурочки, но мы знаем, что Бишкек собирается на супер пати, на концерт мистера Оскара», — сообщили в заведении.

Организаторы обещают, что заключительная тусовка года запомнится навсегда.

Вход 400 сомов. Справки по телефону 0557 247000.

— В 21.00 в арт-баре «Чемодан Зусмановича» пивная пятница.

Вам предложат несколько сортов крафтового пива.

Вход свободный. Справки по телефонам: 0550 223 667; 0553 04 18 70.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише» или слушайте в 10.30 в эфире радио «Хит FM».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.30, Первомайский районный суд — заседание по делу Канатбека Исаева;

— 10.30, Кыргызская национальная филармония имени Т. Сатылганова — новогодняя елка для детей с участием мэра Бишкека Албека Ибраимова.

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