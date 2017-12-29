Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В последнюю пятницу этого года, 29 декабря, в Бишкеке без осадков и солнечно. Воздух прогреется от −4 до +5 градусов. День увеличился до 9 часов 3 минут: восход Солнца в 8.32, заход — в 17.35.
Хорошая новость
Памятные даты
Родился Ишенбай Мансуров
29 декабря 1936 года в селе Орто-Орюкты Иссык-Кульского района родился поэт, прозаик Ишенбай Мансуров. С 1961 года — редактор, заместитель главного редактора комитета Гостелерадио Киргизской ССР.
С 1974 года работал заведующим отделом в издательстве «Кыргызстан», с 1976 года — литсотрудником в редакции журнала «Ала-Too».
Первый поэтический сборник «Керимсел» («Суховей») издан в 1961 году. Вторая книга — сборник рассказов «Кош бучур» («Деревья распускают почки») издан в 1971 году.
Умер в 1988 году.
Родилась Клара Юсупжанова
В 1940 году в селе Кара-Суу Нарынской области на свет появилась актриса, режиссер Клара Юсупжанова. Окончила Ташкентский театрально-художественный институт имени А.Н. Островского, высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве.
Дебют в кино состоялся, когда Клара училась на третьем курсе театрального института.
До этого она окончила во Фрунзе медицинское училище, год работала фельдшером, одновременно занимаясь в вечерней школе.
Еще тогда она участвовала в художественной самодеятельности и мечтала стать режиссером. После окончания института ей предлагали поступить в труппу кыргызского театра, она попросила направить ее на киностудию.
На съемочной площадке фильма «Первый учитель» работала в группе ассистентом режиссера и снималась в небольшой роли — девушки Бурмы.
С 1971 года — режиссер кинохроники студии «Кыргызфильм». Готовила выпуски киножурнала «Советская Киргизия», сняла документальные фильмы «Ошские ткачихи» (1973), «Здравствуй, джайлоо» (1977), «Кумыс» (1978).
Заслуженный деятель культуры Кыргызстана. Сыграла роли в 13 фильмах. Среди них «Зной» (1962), получила за него Диплом за лучший актерский дебют на МКФ республик Средней Азии и Казахстана (Душанбе, 1963).
Ушла из жизни 22 июля 2006 года.
Умерла Алиман Джангорозова
В 1993 году в возрасте 78 лет умерла актриса театра и кино Алиман Джангорозова.
Актриса Кыргызского драматического театра, одновременно работала в организованном ею театре в городе Узгене. За 42 года сыграла более 160 театральных ролей. В кино снималась с 1961-го.
Исхаку Раззакову присвоено звание Героя Кыргызской Республики
Случилось это 29 декабря 2010 года. Звание Героя Кыргызской Республики государственному деятелю Киргизской ССР Исхаку Раззакову присвоено за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана, а также учитывая, что его заслуги не оценили в свое время.
Куда сходить
Культура
— В «Галерее М» проходит выставка «Зимнее настроение».
На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.
— В студии балета «Антре» пройдет мастер-класс современной хореографии.
Мастер-класс современного танца Софьи Олиной — выпускницы балетмейстерского факультета Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой, лауреата международных конкурсов.
Она поделится своим опытом, где принципы модерна и контемпорари переплетаются с канонами классического танца. Такое взаимодействие дает возможность найти новый язык, новое видение музыки.
— В 15.00 в «Асанбай-центре» пройдет детская елка 3D Mapping.
Вас ждут:
— шоу-представление;
— интерактивные игры;
— артисты, спецэффекты;
— любимые герои из мультфильмов;
— Дед Мороз и Снегурочка;
— сувениры в подарок.
Вход 700 сомов.
— В 18.30 в «Столица KG» начнется новогодняя вечеринка знакомств.
Вас ожидают яркие впечатления, интересные приключения, зажигательные танцы и шоу-представление, конкурсы, призы и подарки. Welcome Drink в подарок.
«Приходите в маске. Ее также можно будет приобрести на входе. Дресс-код: Black and Red (красное и черное)», — сообщили организаторы.
— В 20.30 в арт-кафе Studio247 новогодний вечер Мистер Оскара.
«Мы не знаем, будет ли в программе песенка Деда Мороза и Снегурочки, но мы знаем, что Бишкек собирается на супер пати, на концерт мистера Оскара», — сообщили в заведении.
Организаторы обещают, что заключительная тусовка года запомнится навсегда.
Вход 400 сомов. Справки по телефону 0557 247000.
— В 21.00 в арт-баре «Чемодан Зусмановича» пивная пятница.
Вам предложат несколько сортов крафтового пива.
Вход свободный. Справки по телефонам: 0550 223 667; 0553 04 18 70.
Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише» или слушайте в 10.30 в эфире радио «Хит FM».
Это будет интересно журналистам и экспертам
— 9.30, Первомайский районный суд — заседание по делу Канатбека Исаева;
— 10.30, Кыргызская национальная филармония имени Т. Сатылганова — новогодняя елка для детей с участием мэра Бишкека Албека Ибраимова.
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