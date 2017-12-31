Впервые китаец Ли Ган приехал в Кыргызстан в 2009 году. Он геолог, работает в компании, которая занимается разведкой месторождения в Баткенской области.
Побывав однажды в Кыргызстане, я возвращаюсь два-три раза в год.Ли Ган
— Что вас удивляет в Кыргызстане?
— Меня поразили чистый воздух, красивые и могущественные горы, великолепнейшее озеро Иссык-Куль. Кроме того, здесь добрые и отзывчивые люди.
— Что напоминает в Бишкеке о родном городе?
О родном городе мне напоминает эпос «Манас». Это произведение связывает Кыргызстан и Китай. Китайцы почитают его.Ли Ган
— Чего вам не хватает в Бишкеке?
— Я скучаю по близким и родным. А также мне не хватает моей любимой китайской кухни. Я люблю вкусно поесть.
— Ваше любимое место?
— Мне нравится отдыхать на Иссык-Куле, любоваться его величием. Люблю ходить в горы, знакомиться с местными жителями.
— Что вам нравится в национальной кухне? А что вы боитесь даже попробовать?
— В национальной кухне мне нравятся мясные блюда, особенно куурдак. Не нравится жирная пища, шоро и бозо.
— Что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?
— Кыргызы добрые и открытые люди. Их гостеприимство очаровывает.
— Что бы вы поменяли в Бишкеке?
— Очень большая проблема в Бишкеке с дорожным движением. Городу требуются строительство и ремонт дорог, установка камер с фиксацией нарушений. ПДД часто не соблюдают, что влечет плохие последствия.
Кыргызстану в целом необходимо улучшить сервис в сфере услуг и обслуживания.Ли Ган