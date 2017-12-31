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Общество

Ли Ган — китаец, который постоянно возвращается в Кыргызстан

Фото из личного архива. Больше всего Ли Гану нравятся кыргызские горы

Впервые китаец Ли Ган приехал в Кыргызстан в 2009 году. Он геолог, работает в компании, которая занимается разведкой месторождения в Баткенской области.

Побывав однажды в Кыргызстане, я возвращаюсь два-три раза в год.

Ли Ган

— Что вас удивляет в Кыргызстане?

— Меня поразили чистый воздух, красивые и могущественные горы, великолепнейшее озеро Иссык-Куль. Кроме того, здесь добрые и отзывчивые люди.

из личного архива
Фото из личного архива. В экспедиции с коллегами (справа)

— Что напоминает в Бишкеке о родном городе?

О родном городе мне напоминает эпос «Манас». Это произведение связывает Кыргызстан и Китай. Китайцы почитают его.

Ли Ган

— Чего вам не хватает в Бишкеке?

— Я скучаю по близким и родным. А также мне не хватает моей любимой китайской кухни. Я люблю вкусно поесть.

— Ваше любимое место?

— Мне нравится отдыхать на Иссык-Куле, любоваться его величием. Люблю ходить в горы, знакомиться с местными жителями.

из личного архива
Фото из личного архива. Геолог Ли Ган за работой

— Что вам нравится в национальной кухне? А что вы боитесь даже попробовать?

— В национальной кухне мне нравятся мясные блюда, особенно куурдак. Не нравится жирная пища, шоро и бозо.

— Что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Кыргызы добрые и открытые люди. Их гостеприимство очаровывает.

из личного архива
Фото из личного архива. Местные жители очаровали Ли Гана

— Что бы вы поменяли в Бишкеке?

— Очень большая проблема в Бишкеке с дорожным движением. Городу требуются строительство и ремонт дорог, установка камер с фиксацией нарушений. ПДД часто не соблюдают, что влечет плохие последствия.

Кыргызстану в целом необходимо улучшить сервис в сфере услуг и обслуживания.

Ли Ган

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