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Общество

Минтранс рассчитался со строителями дороги Балыкчи — Корумду

Минтранс рассчитался со строителями дороги Балыкчи — Корумду, перечислив 78 миллионов сомов, сообщили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что из-за нехватки денег в республиканском бюджете финансирование реконструкции автомобильной дороги Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Корумду в конце 2017 года было приостановлено. За три месяца образовалась задолженность по зарплате в сумме 77,9 миллиона сомов.

Ранее рабочие просили чиновников рассчитаться с ними до Нового года.

Генеральным подрядчиком является китайская компания «Лонг Хай».
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