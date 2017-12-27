Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

27 декабря в Бишкеке весь день пасмурно. В первой половине ожидаются дожди. С 9.00 в столице снег, местами обильный. Воздух прогреется от −5 до +3 градусов. С утра до обеда ветрено. День увеличился до 9 часов 3 минут: восход Солнца в 8.31, заход — в 17.34.

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Памятные даты

День сотрудника паспортно-визового контроля МВД Кыргызской Республики

27 декабря 1932 года Центральный исполнительный комитет и Совет Народных Комиссаров СССР приняли постановление «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР» и обязательной прописке паспортов.

С этого времени 27 декабря и считается днем создания паспортно-визовой службы в Советском Союзе, и именно к этой дате был приурочен и День сотрудника паспортно-визовой службы Кыргызстана.

В 2000 году отдел паспортно-визовой работы был реорганизован в управление. 30 мая 2006-го на базе Управления паспортно-визовой работы указом президента был образован Департамент паспортного и визового контроля.

Куда сходить

Культура

— В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова пройдет новогоднее представление «Веселый Роджер-2, или Пиратский праздник».

Праздничное новогоднее приключение с переодеваниями, стрельбой, борьбой нанайских мальчиков и пиратской рыбой. Увлекательная сказка с первых минут заворожит юного зрителя, ведь дети часто мечтают стать отважными пиратами и отправиться в морское путешествие на поиски несметных сокровищ.

— В 17.00 в ресторане «Тюбетейка» новогодняя вечеринка для тинейджеров.

Гостей ждут интерактивная программа, модная танцевальная музыка от диджеев и фуршет.

— В 19.00 в Dodo Pizza состоится игра «Мафия».

Когда вы сядете за стол вместе с другими игроками, все, что было для вас привычным, начнет изменяться. Вы попадете в мир, который является уменьшенной копией обычного.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 10.00, Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова — торжественное мероприятие в честь 100-летия системы ЗАГС и 85-летия паспортной системы;

— 10.30, АКИpress — пресс-конференция «Итоги деятельности Молодежного парламента-2017: «Региональный диалог молодежи», национальная кампания «Я молодой избиратель», I Кыргызско-казахский форум»;

— 11.00, ИА «24.kg» — пресс-конференция «Об идее передачи Кыргызстану стопроцентной доли ЗАО «Кумтор Голд компани»;

— 11.00, КНИА «Кабар» — пресс-конференция «Энергохолдинг: итоги работы за 2017 год и перспективы развития энергетического сектора КР».

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