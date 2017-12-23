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Общество

Кыргызский «вор в законе» Камчы Кольбаев попал под санкции США

Вслед за политиками США ввели санкции против «воров в законе». Об этом сообщило Министерство финансов США.

В официальном сообщении фигурируют имена Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой (Россия), Юрия Пичугина (Пичуга, Россия), Рубена Татуляна (Робсон, Россия), Алимжана Тохтахунова (Тайванчик, Россия), Владимира Тюрина (Тюрик, Россия), Василия Христофорова (Вася Воскрес, Россия), Камчыбека Кольбаева (Коля-кыргыз, Кыргызстан), Лаши Шушанашвили (Лаша Толстый, Грузия), Владислава Леонтьева (Вадик Белый, Россия), Гафура Рахимова (Гафур Седой, Узбекистан).

Напомним, 21 декабря Министерство финансов США ввело санкции в отношении сына генпрокурора РФ Артема Чайки, дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой, а также бывшего командира «Беркута» Сергея Кусюка. 20 декабря в санкционный список попал и глава Чечни Рамзан Кадыров.
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