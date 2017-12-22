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Общество

Самый большой в Азии паром класса люкс совершил первое плавание

Самый большой в Азии грузопассажирский паром типа ROPAX класса люкс «Хэсе Юньган» впервые совершил плавание от китайского порта Ляньюньган до Южной Кореи. Об этом написала газета «Жэньминь жибао».

Как отмечается, «Хэсе Юньган» является грузопассажирским паромом нового типа ROPAX, право  интеллектуальной собственности на который полностью принадлежат КНР.

Запуск парома «Хэсе Юньган», отметило издание, внесет большой вклад в развитие перевозок между Китаем и Кореей, в развитие зоны свободной торговли и создание «морского коридора» между двумя странами.
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