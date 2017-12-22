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Общество

ФАП в регионах строят, а специалистов в них нет

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в регионах строят, а хороших специалистов в них нет, сидят люди пенсионного возраста. Об этом сказала сегодня на заседании правительства вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова.

По ее словам, в первую очередь следует создавать условия, а потом требовать качество услуг.

Выпускники не должны все оставаться в столице или в областных центрах. Государство тратит на бюджетников деньги, готовит специалистов, значит, и выпускники должны выезжать в регионы. Иначе надо прекращать финансирование бюджетных мест.

Чолпон Султанбекова

У главы Минздрава Талантбека Батыралиева поинтересовались, станет ли медицина бесплатной, так как на практике кыргызстанцы сегодня платят.

«Мы работаем в капитализме, необходимо усилить государственно-частное партнерство. Инвалиды, дети, женщины должны иметь льготы, а остальные платить. Обеспечить всех бесплатно за те средства, которые у нас есть, мы не сможем», — ответил министр.
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