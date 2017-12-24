Топ-5 книг от экс-спикера Жогорку Кенеша Зайнидина Курманова

Экс-спикер четвертого созыва парламента, профессор Зайнидин Курманов полюбил читать с детства, когда пошел в первый класс. Тяготеет к историческому жанру.

«Много читал отец, склонность к постоянному чтению у него появилась в Ленинграде, где он учился в Юридическом институте. И потом это вошло в привычку», — рассказал профессор.

Цитата. У него сейчас огромная библиотека. Он продолжает ее собирать и дает мне почитать новинки. Зайнидин Курманов

Увлекается чтением и мама. Свободное от домашних дел время она проводит в компании с книгой. А вот интерес к истории у маленького Зайнидина, как он сам признается, появился от бабушки, которая на сон грядущий рассказывала своим внукам, интересные и захватывающие истории, легенды.

1 «Приключения доисторического мальчика» Эрнста Д’Эрвильи

— Эта книга более 20 раз переиздавалась — с 1898 по 1936 годы.

Книга про первобытного мальчика и его собаку, которые в результате какой-то трагедии остались одни на белом свете, и им предстояло выжить в невероятно опасных условиях: в окружении диких хищников и жестоких диких племен. Зайнидин Курманов

В конце концов они нашли своих родных и близких, выжив благодаря своей дружбе и верности. В книге меня поразил и воодушевил этот беспримерный подвиг маленького мальчика, сила его духа и несгибаемость воли. Это было что-то необычное, совсем другое мужество, о котором мне не говорили в школе ни учителя, ни пионерские активисты.

Узнать, о чем это уникальное произведение, можно вот по этой ссылке.

2 «Тропа гнева» Явдата Ильясова

— Следующей книгой, попавшей мне в руки, была замечательная повесть талантливого татаро-башкирского писателя Явдата Ильясова «Тропа гнева» (1956), «Согдиана» (1959).

Общий тираж книг Явдата Ильясова превышает 23 миллиона экземпляров. Это больше, чем у многих нобелевских лауреатов.

Эти книжные шедевры описывали вторжение иноземных завоевателей в лице ахеменидского царя Дария I и Александра Македонского на земли Турана, и отражение этого нашествия местными героями — простым сакским пастухом Шираком и принцем Спитаменом из династии Сиавахшей.

Я прочитал эти книги на одном дыхании и глубоко сопереживал их героям. Впоследствии много раз перечитывал их в надежде, что каким-то волшебным образом концовка изменится и они победят врагов. Зайнидин Курманов

Я, наверное, впервые почувствовал недетский патриотизм и любовь к своей родине. Не такой шаблонный и циничный, искусственный, как сейчас, а настоящий, со слезами на глазах, твердо сжатыми губами и желанием истребить, испепелить жестокого и коварного врага.

Прочитать «Тропу гнева» можно здесь, «Согдиану» — здесь.

3 «Ганнибал: один против Рима» Гарольда Лемба

— Из этой книги я узнал, что великий полководец был еще и талантливым реформатором, правителем-бессребреником, искоренившим за короткий срок в Карфагене коррупцию и восстановившим боевую мощь армии.

Более того, Ганнибал в книге предстает также автором ряда политических трудов и блистательных афоризмов. Я очень сильно переживал за этого великого полководца и человека, благородного рыцаря, хотя римские историки хотели его оклеветать как жестокого и недалекого варвара. Зайнидин Курманов

Почти полтора десятка лет он на свои средства без поддержки со стороны Карфагена вел войну в сердце Римской Республики и был почти в шаге от победы.

Не римские легионы, — писал он, — были моими самыми страшными и жестокими врагами. Они сидели в сенате Карфагена, олигархи и коррупционеры, которые боясь политического усиления Ганнибала, готовы были предать свою родину римлянам. Зайнидин Курманов

Карфаген пал, а вместе с ним погибли и были истреблены и все его предатели. Римляне их не пожалели. Закон бумеранга, как всегда, сработал без сбоев.

Философская суть и историзм этой ганнибаловской фразы актуальны и сейчас, когда мы видим, как сегодня во власть выстраиваются огромные очереди из потенциальных и беспринципных изменников.

Читая о героях древности, я увидел, что сознание и поведение людей меняется очень медленно. Быстро меняются только технологии, техника. Но всех людей, несмотря на разные эпохи, осознанно или неосознанно интересует смысл жизни, поиск этого смысла и своего места. Кому-то удается оставить глубокий след в истории. Кому-то не дано, какое бы высокое положение в обществе он ни занимал.

Прочитать книгу можно по ссылке ссылке.

Профессор собирается продолжить знакомство с творчеством романиста Лемба. В его произведениях он находит вдохновение для жизни и творчества.

Это был период детства человечества, когда начали формироваться первые в мире государства, религии, принципы, право, мораль, прообразы нынешних институтов, общечеловеческие ценности. Зайнидин Курманов

4 «Столкновение цивилизаций» Самуэля Хантингтона

— В отличие от 55 томов Ленина, одна книжка в 572 страницы перевернула мое просоветское сознание, заставила по-иному взглянуть на существующий мир: как он устроен, увидеть связи между разными цивилизациями и культурами, а также прогнозировать наше развитие.

Кто до сих пор имеет размытое представление о том, что хотел сказать Хантингтон, или просто хочет освежить память, добро пожаловать сюда.

5 «История западной философии» Бертрана Рассела

— Пятая книга принадлежит перу лауреата Нобелевской премии по литературе Бертрану Расселу — самая знаменитая его работа, где он прослеживает развитие философских взглядов от возникновения древнегреческой философии до 20-х годов ХХ столетия.

Этот труд позволил мне определиться с мировоззренческих позиций и дал стимул для изучения восточной философии, без которой не будет цельного видения мира. Зайнидин Курманов

С книгой Нобелевского лауреата можно ознакомиться здесь.

Вместе с этими книгами бывший спикер, как он сам говорит, не чувствует одиночества. А его жизнь наполняется смыслом и деятельностью в эпоху, когда современные герои и правители не понимают разницы между Австрией и Австралией.

«Исторические романы для меня и других людей демонстрируют другой тип сознания, другой тип людей, отдавших свои помыслы великим делам, которые не забудутся. Рядом с ними невозможно опуститься ниже человеческого достоинства», — подчеркнул Зайнидин Курманов.