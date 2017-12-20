Дом, которого нет на карте Бишкека

С советских времен на улице Муромской, 1б расположена заправка с мини-цехом по производству бензина методом компаундирования. В 2005 году прилегающую к заправке территорию начали активно застраивать, не боясь опасного соседства. В этом году и вовсе влепили дом в полуметре от ограды АЗС.

ИА «24.kg» попыталось разобраться, кто допустил строительство частного дома и как добиться его сноса.

Как построить дом без разрешения

Руководство ОсОО «Кара-Арча», которому принадлежит заправка, неоднократно писало в мэрию Бишкека, Бишкекглавархитектуру, Управление землепользования и строительства, главе Ленинского района о том, что жилой дом возвели в 25 метрах от хранилища ГСМ. Однако вразумительного ответа, на каком основании выдан участок и ведется стройка, получить не удалось.

Дом находится в непосредственной близости к подземным резервуарам с топливом.

В то же время хозяин заправки не может получить разрешение на реконструкцию, так как не соблюдены нормы пожарных разрывов с жилыми зданиями, которые должны составлять 50 метров . Дом построили впритык к заправке, не оставив даже межи.

Из Бишкекглавархитектуры пришел ответ, что по схеме застройки жилого массива на улицах Айни и Муромской насчитывается 48 земельных участков. БГА не выдавала разрешения на проектирование и строительство этого жилого дома.

На запрос ИА «24.kg» в муниципальном предприятии ответили, что никакого строения по указанному адресу нет. По крайней мере, Бишкекглавархитектура не знает о его существовании.

Однако еще в августе Управление землепользования и строительства выдало владельцу объекта предписание № 487 о приостановлении строительства и устранении выявленных нарушений. «После предоставления необходимой документации на земельный участок управление примет соответствующие меры в пределах своей компетенции», — говорится в официальном ответе.

Факт, что строительство жилого дома ведется без документов, подтвердили и в администрации Ленинского района. Если предписание УЗС не исполнят, местные власти обещали принять меры.

Прошло более четырех месяцев, но ничего не сделано. Люди, подвергая себя и других опасности, построили дом без разрешения. Случись что непоправимое, отвечать придется владельцу заправки.

Как снести незаконный объект

Как рассказал ИА «24.kg» начальник УЗС Талант Иманкул уулу, самый простой способ снести незаконную постройку — получить разрешение от Государственной инспекции по экологической и технической безопасности. Однако инспекторы не захотели идти простым путем и отправили УЗС в суд.

Однако у главного инспектора Шарафа Ачилдиева иное мнение. «Разрешение на снос частных домов не входит в компетенцию инспекции. Это должна сделать мэрия Бишкека. По закону об индивидуальном жилищном строительстве отношение к частным домам имеют местные органы самоуправления, которые регулируют взаимоотношения», — пояснил он.

Талант Иманкул уулу подтвердил, что индивидуальные жилые дома находятся в ведении УЗС, но Госэкотехинспекция должна вынести постановление.

«Мы выдали предписание. В инспекции есть административная комиссия. Она должна вынести постановление, которое мы совместно с судоисполнителями выполним. Они не хотят брать ответственность на себя, поэтому отправили нас в суд. Мы же хотели оперативно принять решение», — сказал он.

— Кто понесет ответственность в случае взрыва или пожара?

— Тот, кто предоставил земельный участок, — ответил Талант Иманкул уулу.

— Это кто?

— У них на руках есть выписка Ленинской районной администрации о выделении участка, постановление № 266.

— На его основании можно получить документы на землю?

— При получении красной книги учитываются все нормативы. Таких постановлений выдано много, но узаконить объект невозможно.

Выходит, администрация Ленинского района лукавила, отвечая, что примет меры? Ведь именно она выдала постановление на получение участка.

Объект не найден

По словам главы Ленинской райадминистрации Нурдина Тынаева, местные власти больше не занимаются выдачей земель. До 2008 года участки распределяли администрации, а после полномочия перешли муниципалитету.

Только БГА или Госрегистр могут сказать, кому и когда выдан участок. Все архивные документы переданы им. Нурдин Тынаев

ИА «24.kg» запросило постановление в УЗС, однако его глава Талант Иманкул уулу заподозрил журналиста в чрезмерной заинтересованности и сказал, что помимо этого дела у него есть и другие проблемы.

Прошерстила свои архивы и Бишкекглавархитектура, но ни одного документа не нашла. Тогда о каком участке № 55 на улице Мурманской говорится в ответе УЗС? Номер дому присваивают только после оформления участка в Госрегистре. Как стало известно, жильцы дома присвоили ему номер сами.

Наглость без границ

Выехав на место, обращаю внимание, что дом уже подключили к электроснабжению. Если документов нет, то подключиться к сети можно только самовольно. В ОАО «Северэлектро» есть документы, на основании которых подключен дом по адресу Муромская, 55. На интерактивной карте, он, кстати, расположен в непосредственной близости к АЗС.

Постановление № 266 выдано Ленинской администрацией еще в 2005 году на имя Курбанбека Назарова. В документе указано, что работы выполнены в соответствии с проектом БГА. Если это тот самый объект, то УЗС и Бишкекглавархитектура попросту вводят нас в заблуждение. Или они сами запутались в своих владениях?

Немудрено, что незаконные объекты в Бишкеке строят в опасной близости от заправок. Но городские чиновники из своих кабинетов их, конечно, вряд ли заметят.