Праздник с детьми. Ваш любимый новогодний мультфильм

Что за праздник без корзины фруктов и сладостей, которыми можно лакомиться за просмотром любимых фильмов и передач?!

Респонденты ИА «24.kg» рассказали о своих предпочтениях в выборе новогодних мультфильмов.

Гульмира Кудайбердиева, министр образования и науки:

— Какая девочка на Новый год не мечтает о чудесном превращении? Это чудо случается в мультфильме «12 месяцев», героиня которого по достоинству оценена и награждена братьями-месяцами за трудолюбие, скромность и воспитанность.

Впервые пьеса Самуила Маршака «12 месяцев» была показана юным зрителям сразу после войны — в 1947 году. Дети настолько влюбились в эту чудесную добрую сказку, что через восемь лет по ней создали мультфильм, без которого вот уже более шестидесяти лет мы не представляем Нового года.

Этот мультфильм объясняет, как важно учиться. Даже принцессы должны уважительно относиться к своим учителям и стремиться получать знания. И братья-месяцы демонстрируют, чем важен каждый из них. Своеобразный мини-экскурс в природоведение.

А еще сказка доказывает всем нам, что если очень сильно верить в чудо, то оно непременно случится. Зимой расцветут подснежники, зло будет наказано, а невежа захочет учиться. Гульмира Кудайбердиева

Ольга Труханова, директор Первого детского хосписа:

— Я не очень люблю смотреть мультики, но «Три орешка для Золушки» — это моя любимая новогодняя сказка. Каждый год, несмотря на возраст, жду 1 января, чтобы еще раз пересмотреть эту сказку и вновь вернуться в детство.

В сказке мне нравится все: игра актеров, картинка, прекрасное музыкальное сопровождение и легкий юмор.

Девочкам вообще близок такой сюжет, все-таки каждая мечтает встретить своего принца, да и трем орешкам были бы рады.

Мне кажется, что эта волшебная история никогда не потеряет своей прелести. Поэтому, если вы еще не смотрели эту потрясающую сказку, то обязательно сделайте это в новом году!

Авланбек Джумабаев, журналист, активный дедушка:

— «12 месяцев» и «Снежная королева». Конечно, внуков посадить смотреть мультфильмы моего детства сложно. Все же современные технические, красочные эффекты лучше. Но мы с бабушкой и родителями моих внуков боремся со всем этим.

Все же у советской мультипродукции воспитательной функции было больше. Современные мультфильмы не все, конечно, но в большинстве содержат больше каких-то бессмысленных мотивов поведения, в них больше агрессии. Тем не менее среди них тоже можно выбрать что-то содержательное, где добро побеждает зло, есть вера в справедливость.

Мы в детстве во время зимних каникул ждали эти мультфильмы. «12 месяцев» расскажет о географии, математике, биологии...

Капризная и надменная принцесса игнорирует науку, грамоту. А во время урока биологии и вовсе повелевает, чтобы зимой наступила весна, и требует принести ей целую корзину подснежников за мешок золота. Тут же появляется алчная мачеха и ее дочь-обжора, они заставляют добрую падчерицу идти зимой в лес ради своей выгоды. В итоге она получает награду за свои страдания, смелость и доброту.

Действие «Снежной королевы» развивается в стране с красивым названием, которой нет на карте, — Лапландии. Каю и Герде приходится бороться за свою любовь. Отрицательная героиня в образе Снежной королевы вступает в неравный бой с детьми — заколдовав мальчика, забирает его в свой замок. Герда в поисках брата побеждает много злого в колдунье, разбойниках и самой Снежной королеве.

Но сказка доказывает, что на свете много и добрых друзей — благородный олень, принц, птицы и даже маленькая разбойница... Ой, не буду дальше. А то 50-летний дед совсем полезет в детский сказочный мир!

Внукам также нравится, когда читаем им сказки перед сном. Открываем знакомую, делаем вид, что выразительно читаем. А на самом деле ты уже все знаешь наизусть. Гладишь им ножки, читаешь сказки, а когда засыпают сладко, слегка целуешь и идешь сам спать.

Мелис Эржигитов, пресс-секретарь ГРС:

— Советские мультфильмы «Простоквашино» и «Жил-был пес». Первый — такой теплый, добрый, семейный и не надоедающий. Раз в год в канун Нового года обязательно просматриваем его с семьей, хоть и знаем почти все реплики героев наизусть. «Жил-был пес» тоже добрый мультфильм, много в нем поучительных моментов.

А вот редакция ИА «24.kg» рекомендует своим читателям вспомнить старый добрый мультфильм «Снеговик-почтовик». Забавная история и очень новогодняя.