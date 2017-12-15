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Общество

В российском фильме «Елки новые» появится Дед Мороз-кыргыз

Фото из Интернета. Кадр из трейлера фильма «Елки новые»

В фильме «Елки новые» якутский актер Геннадий Турантаев сыграл Деда Мороза-кыргыза. Об этом сообщили российские СМИ.

«Я играю кыргызского гастарбайтера Мурата, который перед Новым годом решает заработать на образе Деда Мороза. Почему я кыргыз, а не якут? Не знаю, это ведь все по сценарию было. Появляюсь в фильме в одной из семи новелл, которая называется «Беременная Снегурочка». В трейлере показана сцена, где я еду на тракторе и прихожу к детям с подарками», — сообщил сетевому изданию YSIA.RU актер.

В кинотеатрах Кыргызстана фильм появится с 21 декабря.
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