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Общество

Задержанного с гашишем на границе с Казахстаном офицера Генштаба КР осудили

Задержанному с гашишем на границе с Казахстаном подполковнику Сухопутных войск Генерального штаба ВС КР вынесли приговор. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники.

Уточняется, что Кордайский районный суд приговорил подполковника Усена Арстанбекова к лишению свободы на полгода.

В пресс-службе Генерального штаба пояснили, что никаких официальных документов, в частности приговора, ведомство не получало.

Напомним, подполковник Сухопутных войск Вооруженных сил КР задержан 15 октября при прохождении кыргызско-казахской государственной границы. Задержание провели пограничники КНБ РК. Группа офицеров убывала для участия в совместных учениях ОДКБ «Нерушимое братство-2017». У него обнаружили 1,5 грамма гашиша.
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