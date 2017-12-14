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Общество

За 11 месяцев 2017 года на дорогах Кыргызстана погибло 820 человек

За 11 месяцев 2017 года на дорогах в Кыргызстане погибло 820 человек. Такие данные озвучили сегодня на совещании по снижению аварийности на дорогах.

За указанный период произошло 5 тысяч 852 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 8 тысяч 934 человека.

С участием детей зафиксировано 1 тысяча 326 ДТП, в которых погибло 94 ребенка, 1,9 тысячи несовершеннолетних пострадало.

Зарегистрировано 378 ДТП, совершенных водителями общественного транспорта.

Основные причины ДТП — несоблюдение скоростного режима, выезд на встречную полосу и вождение в нетрезвом состоянии.
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