За 11 месяцев 2017 года на дорогах Кыргызстана погибло 820 человек

За 11 месяцев 2017 года на дорогах в Кыргызстане погибло 820 человек. Такие данные озвучили сегодня на совещании по снижению аварийности на дорогах.

За указанный период произошло 5 тысяч 852 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 8 тысяч 934 человека.

С участием детей зафиксировано 1 тысяча 326 ДТП, в которых погибло 94 ребенка, 1,9 тысячи несовершеннолетних пострадало.

Зарегистрировано 378 ДТП, совершенных водителями общественного транспорта.

Основные причины ДТП — несоблюдение скоростного режима, выезд на встречную полосу и вождение в нетрезвом состоянии.